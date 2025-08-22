Ft
Ő Szauer Tamás, a HVG vezérigazgatója, aki szerint a fiatalokat segítő Otthon Start rossz

2025. augusztus 22. 17:36

A Szauer család szekere már az átkosban megindult, és azóta sem állt meg, így a HVG Kiadó vezetését Szauer Tamás saját apjától, a szocializmusban kitüntetett Szauer Pétertől vehette át nemrég. De előtte még egy ideig kulcspozíciót töltött be a szélsőségesen liberális Momentumnál.

2025. augusztus 22. 17:36
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk

Szauer Tamás, a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója egy TikTok-videóban azt hangoztatta, hogy a fixen háromszázalékos kamatozású lakáshitel a fiataloknak és a kevésbé tehetőseknek rossz, 

mivel szerinte Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, ezért a hitellel csak az árak fognak emelkedni.

Szauer állításait Orbán Viktor hamar cáfolta. A miniszterelnök ugyanis rámutatott: 

az Otthon Start programba beépítették az áremelkedés elleni fékeket, a vételárat és a négyzetméterárat maximalizálták”.

A Szauer család szekere már az átkosban megindult

Szauer Tamás nem csak úgy belepottyant a médiába, a HVG kiadójának ugyanis apja, Szauer Péter a többségi tulajdonosa. A Heti Világgazdaság című lapot még ő alapította társaival az állampárti diktatúra idején, 1979-ben.

Az idősebb Szauernek nemcsak megengedték a szocializmusban, hogy lapot alapítson, de még kitüntetést is kapott. 

Ahogy arra az Origo egy korábbi cikkében rámutatott, a Pest Megyei Hírlap 1986. április 2-ai cikke szerint Szauer Péter megkapta a Kiváló Munkáért elnevezésű kitüntetést, amit egyébként a „felszabadulás” évfordulója alkalmából osztogattak az újságíróknak.

Szauer Péter 1989-ben a lapot megjelentető HVG-cégcsoport vezérigazgatója lett. A család szekere tehát már az átkosban megindult, és azóta sem állt meg.

A HVG szinte már családi vállalkozás

Az idősebb Szauer 2003-ban a társaság elnök-vezérigazgatója lett. Az Origo a már említett cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Szauer Péter sikeresen hozta helyzetbe családtagjait. 

Felesége, Gyimesi Zsuzsa az újságnál kapott állást a gasztro rovatnál. Lánya, Szauer Judit szintén kapott szereplési lehetőséget a baloldali lapban: 2018-ban a „Meghekkeltük a Balatont” címmel jelent meg vele egy interjú, ahol gasztrokommunikációs szakértőként mutatták be.

A legjobb falatokat azonban fiának tartogatta.

Elitiskoláktól a Momentumon át a vezérigazgatói székbe

2019-ben Szauer Péter fiát, Tamást nevezte ki a HVG Zrt. marketing- és terjesztési részlege igazgatójának.

Az Origo cikke szerint a HVG „tulajdonosa elitiskolákban taníttatta gyermekét, aki a londoni Class Business Schoolban, az Imperial College London menedzsment szakán szerzett mesterdiplomát. 

Később olyan nemzetközi cégeknél dolgozott, mint a Bloomberg és a Deloitte. 

A fiatalabb Szauer egy rövid időre kipróbálta magát a politikában is: 

2017 környékén a Momentum Mozgalom pénzügyi igazgatója volt.”

A portál szerint ebben az időben gyakran jelentek meg a radikális baloldali pártot támogató cikkek a HVG-n.

2024-ben pedig Szauer Péter 35 év után átadta a vállalat operatív irányítását fiának. Szauer Tamás azóta a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója. Bár Szauer Péter évtizedek óta kerüli a nyilvánosságot,

apjával ellentétben az új cégvezető szeret szerepelni. 

Szintén tavaly csatlakozott ugyanis a magyar kormánnyal ellenséges RTL egyik műsorához mint visszatérő szereplő.

Most pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a HVG által rendre hangoztatott objektivitás látszatát is félredobva nekiment egy kedvezményes hitelkonstrukciónak, amely a kormány szándékai szerint nagyban megkönnyíti majd a magyarok lakástulajdonossá válását.

Nyitókép forrása: Szauer Tamás Facebook-oldala
 

patópál
2025. augusztus 22. 18:48
A Szauron család - magyar folytatásos rádióhangjáték.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. augusztus 22. 18:37
benne van a neveben ,hogy Szar tamas
Válasz erre
1
0
titi77
2025. augusztus 22. 18:32
jól néznénk ki, ha nem a megbízói által leírt hazugságokat szajkózná! tehát ehhez mérten kell foglalkozni vele.
Válasz erre
4
0
states-2
2025. augusztus 22. 18:30
Sokkolta a komcsi csürhét a 3 százalékos lakáshitel, mert tudják, hogy ez a választásokra is kihat. És a pszichopata amúgy is rossz passzban van, pláne hogy átment Orseolo Péterbe, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat. de hát a pszichopata az egyben hülye is.
Válasz erre
3
0
