Ő Szauer Tamás, a HVG vezérigazgatója, aki szerint a fiatalokat segítő Otthon Start rossz

A Szauer család szekere már az átkosban megindult

Szauer Tamás nem csak úgy belepottyant a médiába, a HVG kiadójának ugyanis apja, Szauer Péter a többségi tulajdonosa. A Heti Világgazdaság című lapot még ő alapította társaival az állampárti diktatúra idején, 1979-ben.

Az idősebb Szauernek nemcsak megengedték a szocializmusban, hogy lapot alapítson, de még kitüntetést is kapott.

Ahogy arra az Origo egy korábbi cikkében rámutatott, a Pest Megyei Hírlap 1986. április 2-ai cikke szerint Szauer Péter megkapta a Kiváló Munkáért elnevezésű kitüntetést, amit egyébként a „felszabadulás” évfordulója alkalmából osztogattak az újságíróknak.

Szauer Péter 1989-ben a lapot megjelentető HVG-cégcsoport vezérigazgatója lett. A család szekere tehát már az átkosban megindult, és azóta sem állt meg.

A HVG szinte már családi vállalkozás

Az idősebb Szauer 2003-ban a társaság elnök-vezérigazgatója lett. Az Origo a már említett cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy

Szauer Péter sikeresen hozta helyzetbe családtagjait.

Felesége, Gyimesi Zsuzsa az újságnál kapott állást a gasztro rovatnál. Lánya, Szauer Judit szintén kapott szereplési lehetőséget a baloldali lapban: 2018-ban a „Meghekkeltük a Balatont” címmel jelent meg vele egy interjú, ahol gasztrokommunikációs szakértőként mutatták be.

A legjobb falatokat azonban fiának tartogatta.

Elitiskoláktól a Momentumon át a vezérigazgatói székbe

2019-ben Szauer Péter fiát, Tamást nevezte ki a HVG Zrt. marketing- és terjesztési részlege igazgatójának.

Az Origo cikke szerint a HVG „tulajdonosa elitiskolákban taníttatta gyermekét, aki a londoni Class Business Schoolban, az Imperial College London menedzsment szakán szerzett mesterdiplomát.

Később olyan nemzetközi cégeknél dolgozott, mint a Bloomberg és a Deloitte.

A fiatalabb Szauer egy rövid időre kipróbálta magát a politikában is:

2017 környékén a Momentum Mozgalom pénzügyi igazgatója volt.”

A portál szerint ebben az időben gyakran jelentek meg a radikális baloldali pártot támogató cikkek a HVG-n.

2024-ben pedig Szauer Péter 35 év után átadta a vállalat operatív irányítását fiának. Szauer Tamás azóta a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója. Bár Szauer Péter évtizedek óta kerüli a nyilvánosságot,

apjával ellentétben az új cégvezető szeret szerepelni.

Szintén tavaly csatlakozott ugyanis a magyar kormánnyal ellenséges RTL egyik műsorához mint visszatérő szereplő.

Most pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a HVG által rendre hangoztatott objektivitás látszatát is félredobva nekiment egy kedvezményes hitelkonstrukciónak, amely a kormány szándékai szerint nagyban megkönnyíti majd a magyarok lakástulajdonossá válását.

