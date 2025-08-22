A közlemény egy szélesebb körű, június 2-án Isztambulban megkötött megállapodás nyomán született, amely szerint Oroszország és Ukrajna mintegy 6000 ukrán katona földi maradványainak visszaszolgáltatásában állapodott meg. Ez a csere június 16-án zárult le, amikor több ütemben összesen 6057 holttest került vissza Ukrajnába.

Hogy néz ki ez az orosz médiában?

Cikkünk írásakor Moszkva hivatalosan még nem kommentálta a cserét. Azonban az állami TASS hírügynökség egy névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország augusztus 19-én 19 saját katonájának holttestét kapta vissza.

Ahogy korábban már említettük, éppen ez az, amit az ukrán sajtó nem osztott meg a háborúsban álló ország lakosságával. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy július 17-én is egy hasonló 1 000 a 19-hez arányú csere zajlott le, aminek tudósításai óriási felháborodást váltottak ki az ukrán emberek körében.