A szerb elnök az utca helyett egy vitafórumon vívna meg a kormányellenes erőkkel

„Meghívom a blokádmozgalom képviselőit egy beszélgetésre, nyilvános vitára az elképzelésekről, hogy beszélgessünk a jövőbeli terveinkről és programjainkról, valamint együtt ítéljük el az utcáinkon zajló erőszakot” – hangsúlyozta Vucic. Hozzátette: a cél az, hogy közösen találjanak megoldásokat, nem pedig az, hogy a vitában legyőzzenek valakit.

Itt az ideje, hogy mindenki megmutassa az arcát és a programját – mondta az elnök, aki egyben abbéli reményének adott hangot, hogy a párbeszéden keresztül erőszak nélkül oldhatják meg a konfliktusokat. „Építsük újjá az országot és tereljük helyes útra, hogy az emberek elégedettek lehessenek.

Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a tiszteletet kimutassam”

– húzta alá.

A belgrádi mezőgazdasági és tudományegyetemen alakult mozgalmak azonnal válaszoltak a felhívásra, és azt írták közösségi oldalukon: akkor fognak vitázni, ha kiírják a választásokat. „Az elnök nyilvános vitára hívott minket. Nyilvánvalóan nincs válasza a nemzeti felkelésre, ezért most beszélni akar velünk, akiket hónapok óta terroristáknak nevez. A jövőre vonatkozó elképzelésekről és programokról a választások előtti kampányban fogunk vitázni, amikor kiírják a választásokat” – olvasható a Bölcsészek blokádban (Filozofi u blokadi) nevű X-bejegyzésben.

Szerbia több városában is egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvaron bekövetkezett tragédia váltott ki.