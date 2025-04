Ukrajna EU-tagsága: ennyibe kerülne fejenként minden magyarnak

Természetesen mindent meg lehet oldani egy különleges varázsszóval, ez pedig nem más, mint a pénz. Úgy tűnik, Brüsszelben, ha Ukrajna neve felmerül, akkor rögtön kinyílnak a feneketlen tárcák. Más kérdés, hogy ezt valakinek állnia is kell, akik a végén mi, uniós állampolgárok leszünk. De pontosan mekkora összegről is van szó? Nos, ezt egyelőre nehéz megbecsülni, de már léteznek bizonyos számítások, ezeket mutatjuk be.

Az egyik legelső ilyen számítás még 2023-ból származik, amikor a Politico beleshetett az EU Tanácsának számításaiba. Ott egészen optimista számokkal dobálóztak, amely szerint hét év alatt 186 milliárd euróba, azaz 74,5 ezer milliárd forintba kerülne az Uniónak Ukrajna csatlakozása.

Évente tehát 26 milliárd eurót (10,4 ezer milliárd forintot) kellene erre fordítani a jelenlegi tagállamoknak, amelyek többsége egyébként később jelentősen kevesebb, az országok fejlesztését szolgáló kohéziós forrást kapna.

Sőt, néhány ország, mint Csehország, vagy Szlovénia, teljesen elesnének ezektől, hiszen a belépő több millió, elmaradottabb térségben élő ukrán annyival húzná lefelé az egy főre eső mutatókat, hogy ők már túlzottan fejlettnek, azaz jómódúaknak minősülnének.

A Politico után a Bruegel Intézet is készített egy részletes számítást tavaly tavasszal, amelyben már azt is kimutatták, mekkora pénzügyi teher nehezedne az EU 27 tagállamára, ha Ukrajna is csatlakozna a közösséghez. Ezt a Mandineren is részleteztük nemrég. A felzárkózási és fejlesztési források ezek szerinte szinte teljes egészében a háború sújtotta ország újjáépítésére és újjászervezésére mennének, míg az agrártámogatások mintegy ötöde a jelenleg is tőkeerős, óriási profitot realizáló ukrán óriásbirtokokhoz kerülne.