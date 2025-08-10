JD Vance egyértelművé tette: Amerika nem fizet tovább Európa helyett

Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
Az USA alelnöke megosztotta a Fehér Ház álláspontját a háború kérdésében.
Az USA nem akarja tovább finanszírozni Ukrajna háborúját – közölte JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy, a Fox Newsnak adott interjúban vasárnap, és hozzátette, ez nem csak az ő véleménye, de Donald Trump elnöké is.
Hangsúlyozta, ha Európa tényleg annyira támogatni akarja ezt a háborút, ideje, hogy beleálljanak, és nagyobb szerepet vállaljanak a finanszírozásában.
„Ha az európaiak úgy döntenek, hogy tényleg magukra vállalják, és meg akarják venni a fegyvereket az amerikai gyártóktól, részünkről rendben van. De mi nem fogjuk többé finanszírozni a fegyverkezést” – jelentette ki határozottan.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
A teljes interjú itt nézhető meg.
Nyitókép: AFP