JD Vance egyértelművé tette: Amerika nem fizet tovább Európa helyett

Az USA nem akarja tovább finanszírozni Ukrajna háborúját – közölte JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy, a Fox Newsnak adott interjúban vasárnap, és hozzátette, ez nem csak az ő véleménye, de Donald Trump elnöké is.

Hangsúlyozta, ha Európa tényleg annyira támogatni akarja ezt a háborút, ideje, hogy beleálljanak, és nagyobb szerepet vállaljanak a finanszírozásában.

„Ha az európaiak úgy döntenek, hogy tényleg magukra vállalják, és meg akarják venni a fegyvereket az amerikai gyártóktól, részünkről rendben van. De mi nem fogjuk többé finanszírozni a fegyverkezést” – jelentette ki határozottan.