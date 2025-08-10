Ft
JD Vance egyértelművé tette: Amerika nem fizet tovább Európa helyett

2025. augusztus 10. 19:18

Az USA alelnöke megosztotta a Fehér Ház álláspontját a háború kérdésében.

2025. augusztus 10. 19:18
null

Az USA nem akarja tovább finanszírozni Ukrajna háborúját – közölte JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke egy, a Fox Newsnak adott interjúban vasárnap, és hozzátette, ez nem csak az ő véleménye, de Donald Trump elnöké is.

Hangsúlyozta, ha Európa tényleg annyira támogatni akarja ezt a háborút, ideje, hogy beleálljanak, és nagyobb szerepet vállaljanak a finanszírozásában.

„Ha az európaiak úgy döntenek, hogy tényleg magukra vállalják, és meg akarják venni a fegyvereket az amerikai gyártóktól, részünkről rendben van. De mi nem fogjuk többé finanszírozni a fegyverkezést” – jelentette ki határozottan.

A teljes interjú itt nézhető meg.

Nyitókép: AFP

