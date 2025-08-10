„Fekete Mercedes-jelenség” és szigorúbb segélyek – így változott meg az ukrán menekülteket érintő politika Európában

Magyarország a háború kezdete óta azt az elvi álláspontot vallotta, hogy minden ukrajnai menekült előtt nyitva áll a lehetőség, de az itt menedékjogi státuszt kapott emberek ugyanazt a támogatást kapják, ami a magyaroknak is jár – írja Dr. Vas Tamás hosszabb elemzésében a Faktum oldalán. Orbán Viktor ezt a véleményt az MCC Feszt színpadán adott interjújában úgy fogalmazta meg: „a fél ingünket odaadtuk, de az egészet nem szeretnénk.”

Ezzel a racionális hozzáállással – amely a kormánykritikus sajtóban sokszor cinizmusnak tűnik – szembesült a magyar kormány, amikor megkérdezték, miért nem támogatja olyan bőkezűen az Ukrajnából menekülőket, mint más európai országok.

Az elhúzódó háború és a menekültek kérdése egyre inkább próbára teszi azokat a kevésbé realista megoldásokat, amelyeket néhány közép-európai országban alkalmaztak.

Három évvel a háború kitörése után a közép-európai „végtelen szolidaritás” mítosza láthatóan kifulladt.

2022 tavaszán még önkéntesek százai segítettek, de azóta a lelkes segítő kezeket kétségbeejtő statisztikák, tüntetések és szűkülő költségvetési sorok váltották fel. A menekültek között nemcsak bombák elől menekülő anyák és gyermekek, hanem olyanok is, akik a jóléti rendszerek réseit keresik. A feltétel nélküli nyitottság hosszú távon nem működhet, mivel a segélyekből sokan próbálnak kihasználni minden lehetőséget.

Magyarországon a kormány az „okos szolidaritás” elvét képviseli.

A gyors humanitárius segítségnyújtás mellett, a kormány figyelmeztetett, hogy a hosszú távú döntéseket nem lehet a pillanat érzelmeire alapozni. A Voks 2025 konzultáció eredményei is megerősítik ezt: 2,28 millió válaszadó 95 százaléka egyetértett abban, hogy Magyarország megakadályozza Ukrajna gyors uniós csatlakozását, ha kell, vétóval is. A kormány ebben az értelemben politikai alapot szerzett a szociális rendszerek szigorításához. A 2024. augusztus 21-i rendelet, amely csökkenti a támogatott szállás lehetőségét, kézzelfogható következményeket hozott: a Komárom-Esztergom megyei Kocson több mint száz ukrán menekültnek kellett elhagynia a szálláshelyet.