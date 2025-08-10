Ft
Ft
08. 10.
vasárnap
faktum jogállam erőszak alaptörvény precedens intézményrendszer Fleck Zoltán

Tényleg csak a forradalom marad?

2025. augusztus 10. 13:26

Fleck Zoltán nyilatkozatai jogi szempontból megalapozatlanok, Alaptörvény-ellenes logikára épülnek, veszélyes precedenst teremtenek a politikai erőszak relativizálásával.

2025. augusztus 10. 13:26
null
Erdelyi Gyula
Faktumprojekt

„Nem ez az első eset, hogy Fleck jogi köntösbe burkolja politikai aktivizmusát. Fleck Zoltán egy korábbi interjújában a következőket mondta: «Egy ellenzéki győzelem esetén időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről.» Továbbá: »Fel kell függeszteni az Alaptörvény egyes részeit.«

Az Alaptörvény nem rendelkezik az »ideiglenes felfüggesztés« intézményéről. A magyar jogrendszer nem ismeri az ún. »alkotmányos szünet« vagy »konstitucionális moratórium« fogalmát. Az Alaptörvény csak módosítható, az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján kétharmados parlamenti többséggel.

A »felfüggesztés« mint eljárás tehát jogi nonszensz: semmilyen intézményi vagy eljárási alapja nincs, 

így egyoldalúan történő alkalmazása az alkotmányosság teljes felforgatásával lenne egyenértékű. Az Alaptörvény módosításai kizárólag a meglévő alkotmányos rend keretein belül hajthatók végre. Az Alaptörvény figyelmen kívül hagyása – politikai céllal – a jogállamiság elvének közvetlen megsértése.

A fenti elemzés alapján egyértelműen megállapítható, hogy 

Fleck Zoltán 2025-ben tett közjogi tárgyú nyilatkozatai:

– Jogi szempontból megalapozatlanok,

– Alaptörvény-ellenes logikára épülnek,

– Veszélyes precedenst teremtenek a politikai erőszak relativizálásával,

Orbán Balázs

Idézőjel

Fleck Zoltán már az alkotmányos szervek vezetői elleni erőszakra is buzdít

Az ellenzéknek semmi sem drága, az ország állapota meg semennyire sem fontos.

Sértik a demokratikus intézményrendszer stabilitását.

Bálint Botond

Pesti Srácok

Idézőjel

Fleck Zoltán, avagy hogy lehet egy antidemokrata kommunista egyetemi tanár Magyarországon?

Az az ELTE szégyene, hogy ez a figura ott állásban lehet.

A kormányalakítási eljárásban a köztársasági elnök politikai zsarolása, az Alaptörvény felfüggesztésének javaslata és a „jogállam ideiglenes kiiktatásának” elfogadtatása nem jogértelmezés, hanem a demokratikus jogrend radikális tagadása. Ezek a kijelentések ellentétesek nemcsak a magyar alkotmányjog alapelveivel, de a nemzetközi demokratikus normákkal is.”

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

zsuzsa-963
2025. augusztus 10. 15:07
A magyar nép bölcsebb annál, hogy forradalmat csináljon mert van mit vesztenie, csak az ilyen fleckek, rákosik, kunok, samuelyk akarnak forradalommal hatalomra kerülni.
juhus-61-62
2025. augusztus 10. 14:33
hja kérem: . ezért "anyáz" minket az eu az eu uis mindenféle - orosz-ukrán, szerb-bosnyák-horvát, magyar-román, stb. sőt mindenféle polgárháború/kat akar mi meg összefogunk, és a valós, közös érdek/meink mentén csókdossuk egymást az ö/őrdögök elleni egyetlen fegyver a közösség által képzett tömjén
[email protected]
2025. augusztus 10. 14:32
FFFLECCCCCK ASSZISZI, HO' Ő SZARJA A SPANYOLVIASZKOT...OSZT' NILVÁN NEM.
Agricola
2025. augusztus 10. 14:30
Fleck Zoltán 2025-ben tett közjogi tárgyú nyilatkozatai: Jogi szempontból megalapozatlanok, alaptörvény-ellenes logikára épülnek, veszélyes precedenst teremtenek a politikai erőszak relativizálásával, sértik a demokratikus intézményrendszer stabilitását. Mégis a gyakorlatban lehetséges, hogy ez az alak az ELTE jogszociológiai tanszék vezetője lehet ilyen vad téveszmékkel az agyában. Lehetséges, hogy egy ilyen alak etesse téveszméivel a jövő jogászait az ELTE egyetemistáit.
