Az Alaptörvény nem rendelkezik az »ideiglenes felfüggesztés« intézményéről. A magyar jogrendszer nem ismeri az ún. »alkotmányos szünet« vagy »konstitucionális moratórium« fogalmát. Az Alaptörvény csak módosítható, az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján kétharmados parlamenti többséggel.

A »felfüggesztés« mint eljárás tehát jogi nonszensz: semmilyen intézményi vagy eljárási alapja nincs,

így egyoldalúan történő alkalmazása az alkotmányosság teljes felforgatásával lenne egyenértékű. Az Alaptörvény módosításai kizárólag a meglévő alkotmányos rend keretein belül hajthatók végre. Az Alaptörvény figyelmen kívül hagyása – politikai céllal – a jogállamiság elvének közvetlen megsértése.

A fenti elemzés alapján egyértelműen megállapítható, hogy

Fleck Zoltán 2025-ben tett közjogi tárgyú nyilatkozatai:

– Jogi szempontból megalapozatlanok,

– Alaptörvény-ellenes logikára épülnek,

– Veszélyes precedenst teremtenek a politikai erőszak relativizálásával,