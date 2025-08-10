Új szövetségesre talált Trump: pokoli a helyzet Ukrajnában, itt már csak az amerikai elnök segíthet (VIDEÓ)

Ferenc pápa sosem engedett a kijevi nyomásnak
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere egy interjúban mélyrehatóan beszélt Ukrajna háborús fáradtságáról, a frontvonal nehézségeiről és a Trump által vezetett diplomáciai reményekről.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere nemrégiben aggasztó képet festett Ukrajna helyzetéről, kiemelve a növekvő háborús fáradtságot és a frontvonal súlyos kihívásait.
Kijevben, és országszerte egyre nagyobb a háborús teher, amit a folyamatos légiriadók és támadások okoznak.
Klicsko szerint bár a városban nyugodt időszakok is vannak, de bármelyik pillanatban érkezhet egy újabb légiriadó, és a lakosoknak azonnal menedéket kell keresniük.
A polgármester arról beszélt, hogy a frontvonal mentén Ukrajna nap mint nap területeket veszít, és az orosz katonák folyamatosan új erőkkel érkeznek.
Az orosz agresszió miatt Ukrajnának már nemcsak fizikai, hanem pszichológiai terhekkel is szembesülnie kell.
A háború három fontos tényezőjéről – pénzügyek, fegyverek és emberi erőforrások – beszélve Klicsko köszönetet mondott a nemzetközi partnereknek a támogatásukért.
Azonban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára az emberi erőforrások terén a helyzet rendkívül korlátozott, mivel az orosz erők több mint háromszoros túlerőben vannak.
A polgármester szerint a mozgósítás már most is népszerűtlen, és ha a korhatár emelésre kerül, az még nagyobb nehézséget jelent majd, ezen felül lőszerhiány is nehezíti az ukrán katonák helyzetét.
Klicsko a Trump és Putyin közötti lehetséges találkozót is kommentálta, kifejezve reményét, hogy egy ilyen diplomáciai lépés segíthetne a háború befejezésében.
„Trump sok mindent eldönthet a világ számára” – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a jövőben egy Zelenszkij, Putyin és Trump közötti találkozó biztosíthatná a békefolyamat kereteit.
Klicsko úgy véli, Trump motivációja, hogy Nobel-békedíjat szerezzen, segíthetne elérni a békét, és Ukrajna számára is fontos lépés lenne. A polgármester ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Putyin nem fogja elfogadni Ukrajna önállóságát, és célja, hogy az országot Oroszország részévé tegye.
Nyitókép: Martin Bertrand / AFP
Az interjú német nyelven itt nézhető meg: