Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Putyin Trump Klicsko

Új szövetségesre talált Trump: pokoli a helyzet Ukrajnában, itt már csak az amerikai elnök segíthet (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 11:43

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere egy interjúban mélyrehatóan beszélt Ukrajna háborús fáradtságáról, a frontvonal nehézségeiről és a Trump által vezetett diplomáciai reményekről.

2025. augusztus 10. 11:43
null

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere nemrégiben aggasztó képet festett Ukrajna helyzetéről, kiemelve a növekvő háborús fáradtságot és a frontvonal súlyos kihívásait. 

Kijevben, és országszerte egyre nagyobb a háborús teher, amit a folyamatos légiriadók és támadások okoznak. 

Klicsko szerint bár a városban nyugodt időszakok is vannak, de bármelyik pillanatban érkezhet egy újabb légiriadó, és a lakosoknak azonnal menedéket kell keresniük. 

A polgármester arról beszélt, hogy a frontvonal mentén Ukrajna nap mint nap területeket veszít, és az orosz katonák folyamatosan új erőkkel érkeznek.

Az orosz agresszió miatt Ukrajnának már nemcsak fizikai, hanem pszichológiai terhekkel is szembesülnie kell.

A háború három fontos tényezőjéről – pénzügyek, fegyverek és emberi erőforrások – beszélve Klicsko köszönetet mondott a nemzetközi partnereknek a támogatásukért. 

Azonban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára az emberi erőforrások terén a helyzet rendkívül korlátozott, mivel az orosz erők több mint háromszoros túlerőben vannak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A polgármester szerint a mozgósítás már most is népszerűtlen, és ha a korhatár emelésre kerül, az még nagyobb nehézséget jelent majd, ezen felül lőszerhiány is nehezíti az ukrán katonák helyzetét.

Klicsko a Trump és Putyin közötti lehetséges találkozót is kommentálta, kifejezve reményét, hogy egy ilyen diplomáciai lépés segíthetne a háború befejezésében. 

„Trump sok mindent eldönthet a világ számára” – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a jövőben egy Zelenszkij, Putyin és Trump közötti találkozó biztosíthatná a békefolyamat kereteit. 

Klicsko úgy véli, Trump motivációja, hogy Nobel-békedíjat szerezzen, segíthetne elérni a békét, és Ukrajna számára is fontos lépés lenne. A polgármester ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Putyin nem fogja elfogadni Ukrajna önállóságát, és célja, hogy az országot Oroszország részévé tegye.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Robert C. Castel

Facebook

Idézőjel

Ha valóban Ukrajna a Nyugat nemzetbiztonságának az alapja, akkor miért csak most akarunk NATO csapatokat odaküldeni?

Miért nem fenyegettük meg Oroszországot egy globális atomháborúval az elején?

Nyitókép: Martin Bertrand / AFP

Az interjú német nyelven itt nézhető meg:

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2025. augusztus 10. 12:10
Ki az a farok, aki ezt a szemlézést Írta?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 10. 12:06
Klicsko a végén még egy megható vallomást is tett, miszerint ők az eu-hoz szeretnének tarozni, mert osztoznak az európai értékekben. Van ebben valami, legalábbis ami a korrupciót, a cenzúrát és a hatósági zaklatásokat érint, lassan eu-kompatibilisek lesznek.
Válasz erre
4
0
europész
2025. augusztus 10. 11:57
Nem kellett volna a medve bajszat fojton rangatni es felulni a nyugati biztatasra. Nagyon sokba fog kerulni a tandij.Most pedig a joszencseben bizni,hogy valaki kihuzza oket a szarbol hiu abrand.A szukseges emberallomany vagy halott es nyomorek vagy eloskodo.A gazdagok pedig a nyugati nagyvarosokban luxus autoval luxus szallodaban tengodnek.Van annyi tartalekuk,hogy eletuk vegeig es azon tul is joletben rohogjenek elsilanyukt hazajukon.
Válasz erre
9
0
falcatus-2
2025. augusztus 10. 11:56
„Trump sok mindent eldönthet a világ számára” – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a jövőben egy Zelenszkij, Putyin és Trump közötti találkozó biztosíthatná a békefolyamat kereteit..." Sok mindenben meg nem dönthet. Talán még abban sem, hogy ad fegyvert vagy sem. Eddig úgy tűnik, hogy még ebben sem. Ami jövőt illeti, a zongoristaának aligha fog a tárgyaló asztalnál szék jutni, legfeljebb egy sámli a sarokban, vagy talán még az sem. Jól t..ön lőtte magát a pofátlanul nagyképű rendeletével. Aki másnak vermet ás...
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!