Új szövetségesre talált Trump: pokoli a helyzet Ukrajnában, itt már csak az amerikai elnök segíthet (VIDEÓ)

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere nemrégiben aggasztó képet festett Ukrajna helyzetéről, kiemelve a növekvő háborús fáradtságot és a frontvonal súlyos kihívásait.

Kijevben, és országszerte egyre nagyobb a háborús teher, amit a folyamatos légiriadók és támadások okoznak.

Klicsko szerint bár a városban nyugodt időszakok is vannak, de bármelyik pillanatban érkezhet egy újabb légiriadó, és a lakosoknak azonnal menedéket kell keresniük.

A polgármester arról beszélt, hogy a frontvonal mentén Ukrajna nap mint nap területeket veszít, és az orosz katonák folyamatosan új erőkkel érkeznek.

Az orosz agresszió miatt Ukrajnának már nemcsak fizikai, hanem pszichológiai terhekkel is szembesülnie kell.

A háború három fontos tényezőjéről – pénzügyek, fegyverek és emberi erőforrások – beszélve Klicsko köszönetet mondott a nemzetközi partnereknek a támogatásukért.

Azonban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára az emberi erőforrások terén a helyzet rendkívül korlátozott, mivel az orosz erők több mint háromszoros túlerőben vannak.