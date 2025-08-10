Ft
08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
Újabb orosz sikerek a fronton: vasárnap is folytatódott az előrenyomulás

2025. augusztus 10. 15:48

Katonai raktárakat és egy hadászati célokra használt vasúti csomópontot is megsemmisítettek az oroszok.

2025. augusztus 10. 15:48
null

Az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakaszból négyen előre tudott nyomulni vasárnap folyamán – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium. A beszámoló szerint több mint 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan a különleges hadművelet során. Emellett az oroszok azt állítják, 

megsemmisítettek egy vasúti csomópontot Dnyipropetrovszk megyében, amit az ukránok katonai szállításokra használtak,

 továbbá nagy hatótávolságú pilótanélküli légijárművek raktárait, 15 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, három irányított légibombát és 121 drónt.

A helyi hatóságok ezzel egyidőben ukrán tüzérségi és dróntámadásról számoltak be az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről. A belgorodi régióból három, a szaratoviból pedig egy civil halálát jelentettek. Vlagyikavkaz, Groznij, Kaluga és Magasz repterének működését éjjel biztonsági okokból felfüggesztették.

(MTI)

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

gyzoltan-2
2025. augusztus 10. 17:51
Lehet és van is zavar bőven! -lehet, hogy mindkét oldalon... Kik eddig megúszták a háborút, csak óvatosabbak lettek, hogy mégse a háború utolsó hetében essenek el... Igazán nehéz helyzetben az eszközként felhasznált ukránok vannak..! -védenek egy olyan vonalat, melyet, akár egy hét múlva, a megállapodásnak eleget téve, át kell adni..! Arról nem is beszélve, hogy az első pillanattól fogva, a többségük tudatában volt, hogy idegen érdekekért, rákényszerítve harcoltak... No, igen! -és mi lesz, ha a megállapodás elmarad, ha nem lehet érvényesíteni, mert az elfajuló provokativ események túlhaladják..?! Végül is Zelenszkij is zsidó! A zsidóság a Világháború kettő fordulójából került ki abszolút győztesként..! Az a gátlástalan magabiztosság, melyet Zelenszkij felmutat, arra kell hogy intse az intézkedő, fontoskodó Trumpot, hogy lehet még egy és más a zsidóság tarsolyában... Bármi!
johannluipigus
2025. augusztus 10. 17:41
Mi van Bubulkával? Mostanában nagyokat kussol.
martens
2025. augusztus 10. 15:55
Már jöhetnének Kárpátaljára!
