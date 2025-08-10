Újabb orosz sikerek a fronton: vasárnap is folytatódott az előrenyomulás

Az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakaszból négyen előre tudott nyomulni vasárnap folyamán – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium. A beszámoló szerint több mint 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan a különleges hadművelet során. Emellett az oroszok azt állítják,

megsemmisítettek egy vasúti csomópontot Dnyipropetrovszk megyében, amit az ukránok katonai szállításokra használtak,

továbbá nagy hatótávolságú pilótanélküli légijárművek raktárait, 15 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, három irányított légibombát és 121 drónt.

A helyi hatóságok ezzel egyidőben ukrán tüzérségi és dróntámadásról számoltak be az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről. A belgorodi régióból három, a szaratoviból pedig egy civil halálát jelentettek. Vlagyikavkaz, Groznij, Kaluga és Magasz repterének működését éjjel biztonsági okokból felfüggesztették.

