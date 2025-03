Uniót, de Ukrajnával?

Ukrajna EU-csatlakozása évtizedes távlatban sem reális, felesleges is beszélni róla – hallani manapság sokfelől, miután a magyar kormány az uniós államok közül elsőként véleménynyilvánító szavazást jelentett be a háborúban álló ország tagságáról. A témára való legyintés logikus reakció is lenne, ha állna még a bővítési folyamat Brüsszelben mantraszerűen hangsúlyozott érdemalapúsága. A gond az, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta a bővítés egyre nyilvánvalóbban politikai eszköz az érdemalapúság álcája mögött, amelyet kevéssé a tagjelöltek érdemei, mint inkább a Jean-Claude Juncker és Ursula von der Leyen vezetése alatt „politikai”, illetve „geopolitikai” természetűvé váló Európai Bizottság preferenciái és a tagállamok belpolitikai megfontolásból született vétói mozgatnak.