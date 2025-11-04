Ft
Stockholm bűncselekmény terrorcselekmény Iszlám Állam

Rossz vége is lehetett volna: fiatalok ellen emelnek vádat iszlamista terrorterv miatt Svédországban

2025. november 04. 19:56

A két férfit „terrorszervezetben való részvétellel” is gyanúsítják.

2025. november 04. 19:56
null

Terrorcselekmény előkészítése miatt vádat emelnek Svédországban egy 18 éves férfi ellen, aki Stockholm központjában készült merénylet elkövetésére az Iszlám Állam terrorszervezet nevében 2024 augusztusa és 2025 februárja között – közölte kedden az ügyben eljáró ügyészség.

Szintén vádat emelnek egy 17 éves fiatal ellen 2024 augusztusában Németországban elkövetett gyilkossági kísérletért.

A közlemény szerint a két férfit „terrorszervezetben való részvétellel” is gyanúsítják az ügyészség felügyelete alatt, a svéd hírszerző szolgálatok által lefolytatott nyomozás adatai alapján.

A 17 éves gyanúsítottat február 11-én tartóztatták le Stockholmban.

„Úgy véljük, hogy az Iszlám Állam nevében előkészített terrorcselekmény célja az volt, hogy mély félelmet keltsen a lakosságban, és a bűncselekmény súlyos károkat okozhatott volna Svédországnak” – emelte ki Henrik Olin ügyészhelyettes.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
astra04
2025. november 04. 20:12
Rohadjon meg! Kivégezni!
elcapo-2
2025. november 04. 19:59
Pedig agysebész szeretett volna lenni!
