Rossz vége is lehetett volna: fiatalok ellen emelnek vádat iszlamista terrorterv miatt Svédországban

Nem kegyelmez Netanjáhú, Izraelben halálbüntetést vezetnek be a terroristákra
Már a héten szavazhat a törvényről a Knesszet.
A két férfit „terrorszervezetben való részvétellel” is gyanúsítják.
Terrorcselekmény előkészítése miatt vádat emelnek Svédországban egy 18 éves férfi ellen, aki Stockholm központjában készült merénylet elkövetésére az Iszlám Állam terrorszervezet nevében 2024 augusztusa és 2025 februárja között – közölte kedden az ügyben eljáró ügyészség.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a héten szavazhat a törvényről a Knesszet.
Szintén vádat emelnek egy 17 éves fiatal ellen 2024 augusztusában Németországban elkövetett gyilkossági kísérletért.
A közlemény szerint a két férfit „terrorszervezetben való részvétellel” is gyanúsítják az ügyészség felügyelete alatt, a svéd hírszerző szolgálatok által lefolytatott nyomozás adatai alapján.
A 17 éves gyanúsítottat február 11-én tartóztatták le Stockholmban.
„Úgy véljük, hogy az Iszlám Állam nevében előkészített terrorcselekmény célja az volt, hogy mély félelmet keltsen a lakosságban, és a bűncselekmény súlyos károkat okozhatott volna Svédországnak” – emelte ki Henrik Olin ügyészhelyettes.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay