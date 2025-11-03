Nem kegyelmez Netanjáhú, Izraelben halálbüntetést vezetnek be a terroristákra

Átjutott a Knesszet nemzetbiztonsági bizottságán, és már a héten a plenáris ülés elé kerülhet a terroristákra kötelező halálbüntetést előíró törvényjavaslat Izraelben – tudósít a Jewish News Syndicate. A kezdeményezésre hétfőn bólintott rá Benjámin Netanjáhú miniszterelnök, aki korábban határozottan ellenezte azt,

mivel úgy látta, hogy egy ilyen törvény csökkenti az esélyét annak, hogy a Hamász által szedett túszok élve hazatérhessenek Gázából.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 28-án szavazott a Zsidó Erő párt képviselője, Limor Son Har-Melech javaslatáról, és átengedte azt. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, a párt elnöke akkoriban megerősítette, hogy a bizottsági szavazást követően a törvényről való plenáris szavazás elhalasztását a miniszterelnöki hivatal kérte tőle.

A bizottsági szakaszon átjutott törvényjavaslat szövegében az áll, hogy