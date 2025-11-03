Ft
11. 04.
kedd
Knesszet törvényjavaslat terrorista Izrael

Nem kegyelmez Netanjáhú, Izraelben halálbüntetést vezetnek be a terroristákra

2025. november 03. 22:27

Már a héten szavazhat a törvényről a Knesszet.

2025. november 03. 22:27
null

Átjutott a Knesszet nemzetbiztonsági bizottságán, és már a héten a plenáris ülés elé kerülhet a terroristákra kötelező halálbüntetést előíró törvényjavaslat Izraelben – tudósít a Jewish News Syndicate. A kezdeményezésre hétfőn bólintott rá Benjámin Netanjáhú miniszterelnök, aki korábban határozottan ellenezte azt,

mivel úgy látta, hogy egy ilyen törvény csökkenti az esélyét annak, hogy a Hamász által szedett túszok élve hazatérhessenek Gázából.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 28-án szavazott a Zsidó Erő párt képviselője, Limor Son Har-Melech javaslatáról, és átengedte azt. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, a párt elnöke akkoriban megerősítette, hogy a bizottsági szavazást követően a törvényről való plenáris szavazás elhalasztását a miniszterelnöki hivatal kérte tőle.

A bizottsági szakaszon átjutott törvényjavaslat szövegében az áll, hogy

„az a terrorista, akit rasszizmus vagy a köz iránti gyűlölet szándékából elkövetett gyilkosság miatt elítélnek olyan körülmények között, hogy a cselekményt Izrael Államnak és a zsidó nép földjén való újjászületésének ártó szándékkal hajtották végre, halálra ítéltessen”.

A halálbüntetés kiszabása kötelező lenne, bírói mérlegelés lehetősége nélkül.

Az izraeli nemzetbiztonsági közösség sajtóinformációk szerint alapvetően támogatja a törvényt, de fontosnak tartaná a bírói mérlegelés lehetőségének beépítését. Ben-Gvir ezt határozottan ellenzi. „Nem lesz mérlegelés ennél a törvénynél, ez az álláspontom és a hitem. Amint lehetővé teszed a mérlegelést, gyengíted az elriasztó hatást.” 

Minden olyan terroristának, aki ölni indul, tudnia kell, hogy csak egy büntetésre számíthat – a halálbüntetésre” – tette hozzá.

Izraelben ma nácik és segítőik által elkövetett gyilkosságra, illetve hazaárulásra szabható ki halálbüntetés, ám a gyakorlatban eddig mindössze kettő alkalommal szabtak ki ilyet. Az egyiket 1948-ban Meir Tobianski katonatiszt esetében hazaárulásért, akit azonban kivégzése után rehabilitáltak. 1962-ban pedig Adolf Eichmann SS-tisztet, náci tisztségviselőt végezték ki Jeruzsálemben a holokausztban játszott szerepe miatt.

Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

