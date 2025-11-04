Ft
11. 04.
kedd
nemzetközi valutaalap világgazdaság GDP Egyesült Államok

Felzárkózók és uralkodók: mit mutat a 2026-os gazdasági ranglista? 

2025. november 04. 21:27

Míg a dobogós helyek előrejelzései stabilnak tűnnek 2026-ra, az igazi izgalom utána kezdődik: az olyan országok, mint India vagy Japán lendületet vettek a versenyhez. 

2025. november 04. 21:27
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A világ gazdasági trónján nincs és várhatóan nem is lesz változás. A Nemzetközi Valutaalap októberi rangsora szerint 2026-ban is az Egyesült Államok uralja a világgazdaságot, 31 821 milliárd dollárosra becsült GDP-vel. (Az amerikai gazdaságot jelenleg a rugalmas munkaerőpiac, a belső fogyasztás és a technológiai beruházások tartják fitten, még ha a növekedési kilátásokat az infláció és a vámháborúk be is árnyékolják.) A legnagyobbat a másik legnagyobb, Kína követi 20 650 milliárddal, ami azt jelenti, hogy az ázsiai óriás gazdasága ma nagyobb, mint az őt követő három országé együttvéve.  

A dobogó harmadik fokán Németország áll vagy inkább stagnál 5328 milliárd dollárral, a negyedik helyen India található 4506 milliárdos teljesítménnyel, miután megelőzte az ötödik helyre került Japánt (4464). A top 10-et Nagy-Britannia (4225), Franciaország (3559), Olaszország (2702), Oroszország (2509) és Kanada (2421) zárja. 

 

A Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint a globális növekedés lassul: a fragmentálódó világkereskedelem, a protekcionizmus és a globális intézményekbe vetett bizalom gyengülése miatt a világgazdaság törékenyebb, mint az évtized elején. A világ teljes GDP-je 123,6 ezermilliárd dollár, amelynek a regionális eloszlása is beszédes: Ázsia (39,1 ezermilliárd) immár megelőzi Észak-Amerikát (37,1), míg Európa (31,6) a harmadik helyen áll. 

Ezzel párhuzamosan a jólét továbbra is Európában koncentrálódik: 2026-ban Luxemburg (154 115 dollár/fő), Írország (135 247) és Svájc (118 173) található az egy főre jutó GDP-rangsor dobogóján, miközben az Egyesült Államok 92 883 dolláros mutatóval a hetedik. A spektrum másik végén 17 afrikai ország szerepel a világ húsz legszegényebb állama között – ez önmagában is jelzi a globális fejlődés aszimmetrikusságának változatlanságát. 

*** 

Kapcsolódó: 

 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

neszteklipschik
2025. november 04. 22:13
Vásárlóerő paritáson hitelesebb a dolog és ott már nem az USA az első. De meg lehet nézni, hogy a világ országainak 90%-a nominálisan is többet vásárol Kínától, mint az USA-tól. Maroknyi olyan ország van csak, ahol ez nincs így és ezek között egy európai sincs. Vagyis: az USA Európa feletti dominanciáját ma már semmilyen gazdasági tény nem alapozza meg. És mivel a gazdasági tényeket MINDIG követik a biztonságpolitikai változások, Európa országainak a sorsa az, hogy az USA nélkül találják meg a saját biztonságukat. Hamarosan nyiltan is ki lesz mondva, hogy az USA katonái nem fognak meghalni olyan országok védelmében, amelyeken Kína több pénzt keres a kereskedelemmel, mint az USA. Ez pedig az összes európai országot jelenti! Szerintem ez már most így van, csak nem mondják ki...
