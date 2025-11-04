Dick Cheney halálával lezárult a korszak, amikor a lojalitás és az erő volt a politika mércéje

Elhunyt Dick Cheney
A politikus George W. Bush alelnöke volt.
Csendesen, családja körében távozott az amerikai politika egyik legnagyobb hatású alakja. Dick Cheney neve egybeforrt a republikánus hatalom fénykorával, a terrorizmus elleni háborúval és azzal a korszakos átalakulással, amikor az alelnöki tisztség minden korábbinál nagyobb befolyásra tett szert.
Az Egyesült Államok történetének egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb politikusa, 84 éves korában meghalt Dick Cheney – közölte kedden családja. A közlemény szerint halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények okozták.
„Szeretett felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint más családtagjai mellette voltak, amikor eltávozott” – idézte a család szavait a Fox News. A gyászoló család köszönetét fejezte ki mindenért, amit Dick Cheney hazájáért tett, és úgy fogalmazott: „Áldottnak érezzük magunkat, hogy szerethettük és viszontszeretetét élvezhettük.”
Cheney több mint fél évszázadon át szolgálta hazáját különböző pozíciókban:
A New York Post szerint Cheney óriása volt a republikánus politikának, aki újraértelmezte, mit jelent hatalmat gyakorolni a modern Amerikában. George W. Bush alelnökeként 2001 és 2009 között szolgált, és a szeptember 11-i terrortámadások után meghatározó szerepet játszott a terrorizmus elleni háború irányvonalának kijelölésében. Kormányzati tapasztalata, határozottsága és stratégiai gondolkodása tette az ifjabb Bush elnökségének egyik legfontosabb alakjává – sokak szerint az „árnyékelnökévé”.
Cheney politikai pályája az 1960-as évek végén kezdődött, amikor gyakornokként került Washingtonba. Gyorsan tanulta a hatalom működését, és a republikánus vezetésben Donald Rumsfeld mentorálása alatt emelkedett fel. Cheney politikai ösztönből és stratégiai hidegvérből egyaránt kiemelkedett, és már a hetvenes években az egyik legfiatalabb kabinetfőnök lett Gerald Ford elnöksége idején. Az igazi áttörést az idősebb George H. W. Bush kormánya hozta meg számára:
1989 és 1993 között védelmi miniszterként irányította az Öböl-háborút, amely során Kuvait felszabadítása után az amerikai hadsereg globális vezető szerepét megerősítette.
A hadjáratot követően Cheney-t a Pentagonban sokan rendkívüli stratégaként emlegették. A kilencvenes években a politikától időlegesen visszavonulva a Halliburton olajipari vállalat vezérigazgatója lett, amely a világ második legnagyobb olajipari szolgáltató cége volt. Itt is megőrizte Washingtonhoz fűződő kapcsolatait, és amikor 2000-ben George W. Bush felkérte, hogy segítsen alelnökjelöltet találni, végül maga Cheney lett a választás. A Fox News szerint Cheney új korszakot nyitott az alelnöki hivatal történetében:
Nem csupán protokolláris szerepet vállalt, hanem aktív döntéshozóként irányította az adminisztráció kulcspolitikai folyamatait.
Az iraki háború, a terrorellenes intézkedések, valamint a hírszerzési és elnöki jogkörök kiterjesztése mind olyan területek voltak, ahol Cheney befolyása meghatározó volt. A „háborús sólyomként” ismert politikus a Breitbart szerint egy olyan alelnöki modellt hozott létre, amely a lojalitást, a titoktartást és a cselekvőképességet helyezte előtérbe. Saját szavaival:
Amikor csatlakoztam az elnökhöz, eldöntöttem, hogy az egyetlen célom az lesz, hogy az ő programját szolgáljam.
A szeptember 11-i támadások után Cheney azonnal a Fehér Ház stratégiai központjába került. Ő volt az egyik fő kezdeményezője az afganisztáni és az iraki katonai beavatkozásnak, valamint a hírszerzési jogkörök bővítésének. A Fox News felidézte, hogy Cheney sosem bánta meg a döntéseit, még a legvitatottabbakat sem.
Jól érzem magam azzal, amit tettünk”
– mondta egy 2008-as interjúban. A demokrata ellenzék és a média sokszor démonizálta. A New York Post szerint a Bush-adminisztráció idején Cheney-t gyakran „Darth Vaderként” emlegették, mert az elnöki hatalom kiterjesztését és a titkos műveleteket támogatta. Ennek ellenére Cheney hű maradt politikai elveihez: a biztonságot minden más elé helyezte.
A Breitbart szerint az iraki háborúban betöltött szerepe később is viták tárgya maradt. Bár sokan elítélték, amiért állítólag hamis hírszerzési adatok alapján támogatta az inváziót, ő soha nem tagadta, hogy hitt a döntés helyességében.
A hírszerzési információk alapján cselekedtünk, és megvédtük Amerikát”
– jelentette ki évekkel később.
A Fox News kiemelte, hogy Cheney magánemberként mélyen családcentrikus volt. Feleségével, Lynne-nel több mint hat évtizedet töltöttek együtt, két lányuk, Liz és Mary pedig szintén közéleti szereplővé vált.
Cheney különösen lánya, Liz politikai karrierjét támogatta, még akkor is, amikor az a Republikánus Párton belül konfliktusba került Donald Trumppal.
A New York Post felidézte, hogy Cheney 2022-ben nyilvánosan Kamala Harris mellett tette le a voksát, kijelentve:
Népünk 248 éves történetében nem volt még olyan ember, aki nagyobb veszélyt jelentett volna a köztársaságra, mint Donald Trump.”
Ez a nyilatkozat egy egész korszak lezárását jelezte: a keményvonalas republikánus politikus a végén már a pártja ellenzékévé vált. A Breitbart megemlíti: Cheney politikai örökségét ellentmondásosság kíséri. Egyesek szerint ő volt a modern konzervativizmus utolsó igazi stratégája, mások szerint a háborús gépezet megszemélyesítője.
George W. Bush szerint
Dick Cheney halála nemcsak a nemzet, hanem barátai számára is mély veszteség. A történelem a legkiválóbb közszolgák között tartja majd számon.
Bill Clinton pedig így emlékezett:
Bár gyakran nem értettünk egyet, mindig tiszteltem az elkötelezettségét és hazaszeretetét.”
Cheney öt szívinfarktust élt túl, 2012-ben szívátültetést kapott, és utolsó éveiben is aktívan követte a politikai eseményeket. Egy 2013-as interjúban így fogalmazott:
Minden reggel mosollyal ébredek, hálásan egy újabb napért. Minden nap ajándék.”
A Fox News szerint Cheney nemcsak politikai döntéseiben, hanem a közszolgálat iránti elkötelezettségében is maradandó példát hagyott hátra. Halálával az amerikai politika elvesztette egyik utolsó olyan alakját, aki a lojalitást és a cselekvőképességet még a népszerűség elé helyezte.
Cheney után felesége, Lynne, két lánya, Liz és Mary, valamint hét unoka maradt. Élete és pályája – minden ellentmondásával együtt – az Egyesült Államok hatalmi gépezetének egyik legélesebb tükre. Egy korszak zárult le, amelyben a hatalom gyakorlása, a háború és a hűség fogalma új értelmet nyert – Dick Cheney távozásával ez a korszak immár a történelem része lett.
Nyitókép: Paul J. RICHARDS / AFP