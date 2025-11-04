Ft
Dick Cheney halálával lezárult a korszak, amikor a lojalitás és az erő volt a politika mércéje

2025. november 04. 22:15

Csendesen, családja körében távozott az amerikai politika egyik legnagyobb hatású alakja. Dick Cheney neve egybeforrt a republikánus hatalom fénykorával, a terrorizmus elleni háborúval és azzal a korszakos átalakulással, amikor az alelnöki tisztség minden korábbinál nagyobb befolyásra tett szert.

2025. november 04. 22:15
null

Az Egyesült Államok történetének egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb politikusa, 84 éves korában meghalt Dick Cheney – közölte kedden családja. A közlemény szerint halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények okozták.

„Szeretett felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint más családtagjai mellette voltak, amikor eltávozott” – idézte a család szavait a Fox News. A gyászoló család köszönetét fejezte ki mindenért, amit Dick Cheney hazájáért tett, és úgy fogalmazott: „Áldottnak érezzük magunkat, hogy szerethettük és viszontszeretetét élvezhettük.”

George H. W. Bush elnök és frissen beiktatott védelmi minisztere, Dick Cheney integetnek a Pentagon előtt 1989 márciusában.
George H. W. Bush elnök és frissen beiktatott védelmi minisztere, Dick Cheney integetnek a Pentagon előtt 1989 márciusában.
Forrás: Kevin LARKIN / AFP

Cheney több mint fél évszázadon át szolgálta hazáját különböző pozíciókban: 

  • volt kabinetfőnök, 
  • kongresszusi képviselő, 
  • védelmi miniszter 
  • és alelnök. 

A New York Post szerint Cheney óriása volt a republikánus politikának, aki újraértelmezte, mit jelent hatalmat gyakorolni a modern Amerikában. George W. Bush alelnökeként 2001 és 2009 között szolgált, és a szeptember 11-i terrortámadások után meghatározó szerepet játszott a terrorizmus elleni háború irányvonalának kijelölésében. Kormányzati tapasztalata, határozottsága és stratégiai gondolkodása tette az ifjabb Bush elnökségének egyik legfontosabb alakjává – sokak szerint az „árnyékelnökévé”.

Ezt is ajánljuk a témában

Dick Cheney és az alelnöki hatalom új korszaka

Cheney politikai pályája az 1960-as évek végén kezdődött, amikor gyakornokként került Washingtonba. Gyorsan tanulta a hatalom működését, és a republikánus vezetésben Donald Rumsfeld mentorálása alatt emelkedett fel. Cheney politikai ösztönből és stratégiai hidegvérből egyaránt kiemelkedett, és már a hetvenes években az egyik legfiatalabb kabinetfőnök lett Gerald Ford elnöksége idején. Az igazi áttörést az idősebb George H. W. Bush kormánya hozta meg számára: 

1989 és 1993 között védelmi miniszterként irányította az Öböl-háborút, amely során Kuvait felszabadítása után az amerikai hadsereg globális vezető szerepét megerősítette. 

Ronald Reagan és Dick Cheney jókedvűen a Capitolium folyosóján 1988 márciusában.
Dick Cheney és Ronald Reagan egy washingtoni eseményen 1988-ban, a kor politikai elitjének meghatározó alakjai között.
Forrás: MIKE SARGENT / AFP

A hadjáratot követően Cheney-t a Pentagonban sokan rendkívüli stratégaként emlegették. A kilencvenes években a politikától időlegesen visszavonulva a Halliburton olajipari vállalat vezérigazgatója lett, amely a világ második legnagyobb olajipari szolgáltató cége volt. Itt is megőrizte Washingtonhoz fűződő kapcsolatait, és amikor 2000-ben George W. Bush felkérte, hogy segítsen alelnökjelöltet találni, végül maga Cheney lett a választás. A Fox News szerint Cheney új korszakot nyitott az alelnöki hivatal történetében: 

Nem csupán protokolláris szerepet vállalt, hanem aktív döntéshozóként irányította az adminisztráció kulcspolitikai folyamatait. 

Az iraki háború, a terrorellenes intézkedések, valamint a hírszerzési és elnöki jogkörök kiterjesztése mind olyan területek voltak, ahol Cheney befolyása meghatározó volt. A „háborús sólyomként” ismert politikus a Breitbart szerint egy olyan alelnöki modellt hozott létre, amely a lojalitást, a titoktartást és a cselekvőképességet helyezte előtérbe. Saját szavaival: 

Amikor csatlakoztam az elnökhöz, eldöntöttem, hogy az egyetlen célom az lesz, hogy az ő programját szolgáljam.

 

A terrorizmus elleni háború

A szeptember 11-i támadások után Cheney azonnal a Fehér Ház stratégiai központjába került. Ő volt az egyik fő kezdeményezője az afganisztáni és az iraki katonai beavatkozásnak, valamint a hírszerzési jogkörök bővítésének. A Fox News felidézte, hogy Cheney sosem bánta meg a döntéseit, még a legvitatottabbakat sem. 

Jól érzem magam azzal, amit tettünk”

– mondta egy 2008-as interjúban. A demokrata ellenzék és a média sokszor démonizálta. A New York Post szerint a Bush-adminisztráció idején Cheney-t gyakran „Darth Vaderként” emlegették, mert az elnöki hatalom kiterjesztését és a titkos műveleteket támogatta. Ennek ellenére Cheney hű maradt politikai elveihez: a biztonságot minden más elé helyezte.

A Breitbart szerint az iraki háborúban betöltött szerepe később is viták tárgya maradt. Bár sokan elítélték, amiért állítólag hamis hírszerzési adatok alapján támogatta az inváziót, ő soha nem tagadta, hogy hitt a döntés helyességében. 

A hírszerzési információk alapján cselekedtünk, és megvédtük Amerikát”

– jelentette ki évekkel később.

George W. Bush elnök és alelnöke, Dick Cheney újságíróknak nyilatkoznak Bush texasi birtokán, 2004 augusztusában.
George W. Bush elnök és alelnöke, Dick Cheney újságíróknak nyilatkoznak Bush texasi birtokán, 2004 augusztusában.
Forrás: LUKE FRAZZA / AFP

Család, hit és politikai ellentétek

A Fox News kiemelte, hogy Cheney magánemberként mélyen családcentrikus volt. Feleségével, Lynne-nel több mint hat évtizedet töltöttek együtt, két lányuk, Liz és Mary pedig szintén közéleti szereplővé vált. 

Cheney különösen lánya, Liz politikai karrierjét támogatta, még akkor is, amikor az a Republikánus Párton belül konfliktusba került Donald Trumppal.

A New York Post felidézte, hogy Cheney 2022-ben nyilvánosan Kamala Harris mellett tette le a voksát, kijelentve: 

Népünk 248 éves történetében nem volt még olyan ember, aki nagyobb veszélyt jelentett volna a köztársaságra, mint Donald Trump.”

Ez a nyilatkozat egy egész korszak lezárását jelezte: a keményvonalas republikánus politikus a végén már a pártja ellenzékévé vált. A Breitbart megemlíti: Cheney politikai örökségét ellentmondásosság kíséri. Egyesek szerint ő volt a modern konzervativizmus utolsó igazi stratégája, mások szerint a háborús gépezet megszemélyesítője.

Örökség és megítélés

George W. Bush szerint 

Dick Cheney halála nemcsak a nemzet, hanem barátai számára is mély veszteség. A történelem a legkiválóbb közszolgák között tartja majd számon.

Bill Clinton pedig így emlékezett: 

Bár gyakran nem értettünk egyet, mindig tiszteltem az elkötelezettségét és hazaszeretetét.”

 

Cheney öt szívinfarktust élt túl, 2012-ben szívátültetést kapott, és utolsó éveiben is aktívan követte a politikai eseményeket. Egy 2013-as interjúban így fogalmazott: 

Minden reggel mosollyal ébredek, hálásan egy újabb napért. Minden nap ajándék.”

A Fox News szerint Cheney nemcsak politikai döntéseiben, hanem a közszolgálat iránti elkötelezettségében is maradandó példát hagyott hátra. Halálával az amerikai politika elvesztette egyik utolsó olyan alakját, aki a lojalitást és a cselekvőképességet még a népszerűség elé helyezte.

Cheney után felesége, Lynne, két lánya, Liz és Mary, valamint hét unoka maradt. Élete és pályája – minden ellentmondásával együtt – az Egyesült Államok hatalmi gépezetének egyik legélesebb tükre. Egy korszak zárult le, amelyben a hatalom gyakorlása, a háború és a hűség fogalma új értelmet nyert – Dick Cheney távozásával ez a korszak immár a történelem része lett.

Nyitókép: Paul J. RICHARDS / AFP

