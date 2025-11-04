Dick Cheney halálával lezárult a korszak, amikor a lojalitás és az erő volt a politika mércéje

Az Egyesült Államok történetének egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb politikusa, 84 éves korában meghalt Dick Cheney – közölte kedden családja. A közlemény szerint halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények okozták.

„Szeretett felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint más családtagjai mellette voltak, amikor eltávozott” – idézte a család szavait a Fox News. A gyászoló család köszönetét fejezte ki mindenért, amit Dick Cheney hazájáért tett, és úgy fogalmazott: „Áldottnak érezzük magunkat, hogy szerethettük és viszontszeretetét élvezhettük.”

George H. W. Bush elnök és frissen beiktatott védelmi minisztere, Dick Cheney integetnek a Pentagon előtt 1989 márciusában.

Forrás: Kevin LARKIN / AFP

Cheney több mint fél évszázadon át szolgálta hazáját különböző pozíciókban: