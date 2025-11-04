Drámai vallomás érkezett: nem képes megvédeni magát a NATO-tagország – egyből szóba kerültek a nukleáris fegyverek
Finnország már csak az Egyesült Államokra és Franciaországra tud támaszkodni.
A politikus George W. Bush alelnöke volt.
84 éves korában elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egyik legismertebb alelnöke és a „terrorizmus elleni háború” egyik fő alakja – írja a New York Post.
Dick Cheney alelnökként George W. Bush republikánus elnök mellett két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált,
évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt.
Nyitókép: Saul LOEB / AFP