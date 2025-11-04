Ft
11. 04.
kedd
George W Bush gyász terrorizmus halál Dick Cheney Egyesült Államok

Elhunyt Dick Cheney

2025. november 04. 12:57

A politikus George W. Bush alelnöke volt.

2025. november 04. 12:57
null

84 éves korában elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egyik legismertebb alelnöke és a „terrorizmus elleni háború”  egyik fő alakja – írja a New York Post.

Dick Cheney alelnökként George W. Bush republikánus elnök mellett két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált,

évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt.

Nyitókép: Saul LOEB / AFP

 

Locomotive
2025. november 04. 13:55
Tagja volt a Jewish Institute for National Security of America (JINSA)-nak, szóval tudjuk, honnan fújt sokszor a szél.
Obsitos Technikus
2025. november 04. 13:51
Remélem sokat szenvedett. A történelem legelvetemültebb politikusainak egyike volt.
zrx8
•••
2025. november 04. 13:46
Mondjuk George W. Bush mellett nem volt nagy kunszt befolyásos alelnöknek lenni, elég ha olvasni tudott az ember, már lekörözte a főnökét.
patikus-3
•••
2025. november 04. 13:25
Dick Cheney neokon volt. Donald Rumsfeld-del együtt. Netanjahu kesztyűbábjai. Lánya, Liz Cheney, Donald Trump egyik legveszekedettebb ellenfele a repubi pártban.
