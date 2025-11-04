Még jobban kinyílik a német pénzcsap Ukrajna felé: ennyivel több pénzt emelnek ki a 2026-os költségvetésből

Zelenszkij arcára fagyhat a mosoly: kellemetlen híreket kapott Ukrajna az EU-s csatlakozásról
Csodásan haladnak, de van itt egy bökkenő...
A Reuters szerint egy kormányzati forrás arról számolt be, miszerint Friedrich Merz kancellár támogatja a terveket, amelyeket várhatóan jóvá is hagynak.
A német pénzügyminisztérium szóvivője szerint Németország jövőre mintegy 3 milliárd euróval kívánja növelni Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását – írja a Reuters.
A lap kiemelte, hogy Németország Ukrajna legnagyobb támogatója, hiszen 2022 óta körülbelül 40 milliárd euró értékben nyújtott segítséget. A 2026-os költségvetésben Németország 8,5 milliárd eurót különített el Ukrajnának.
Addig folytatjuk támogatásunkat, ameddig szükséges Oroszország agressziós háborújának visszaveréséhez”
Az új helyzetértékelés szerint, már több mint 350 ezer, összességében már több mint egy millió orosz katona esett el az ukrán fronton.
– tette hozzá a minisztérium szóvivője.
A szóvivő továbbá megerősítette a Handelsblatt gazdasági napilap értesülését, miszerint a pénzügy- és a védelmi miniszter további 3 milliárd eurót ad hozzá a 2026-os költségvetés végső módosításaihoz. Ez a támogatás tüzérségi eszközöket, drónokat, páncélozott járműveket, valamint két Patriot légvédelmi rendszer pótlását is magában foglalja.
