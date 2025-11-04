Ft
11. 04.
kedd
Németország Ukrajna orosz-ukrán háború Friedrich Merz Reuters

Még jobban kinyílik a német pénzcsap Ukrajna felé: ennyivel több pénzt emelnek ki a 2026-os költségvetésből

2025. november 04. 18:39

A Reuters szerint egy kormányzati forrás arról számolt be, miszerint Friedrich Merz kancellár támogatja a terveket, amelyeket várhatóan jóvá is hagynak.

2025. november 04. 18:39
null

A német pénzügyminisztérium szóvivője szerint Németország jövőre mintegy 3 milliárd euróval kívánja növelni Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását – írja a Reuters.

A lap kiemelte, hogy Németország Ukrajna legnagyobb támogatója, hiszen 2022 óta körülbelül 40 milliárd euró értékben nyújtott segítséget. A 2026-os költségvetésben Németország 8,5 milliárd eurót különített el Ukrajnának.

Addig folytatjuk támogatásunkat, ameddig szükséges Oroszország agressziós háborújának visszaveréséhez”

 – tette hozzá a minisztérium szóvivője.

A szóvivő továbbá megerősítette a Handelsblatt gazdasági napilap értesülését, miszerint a pénzügy- és a védelmi miniszter további 3 milliárd eurót ad hozzá a 2026-os költségvetés végső módosításaihoz. Ez a támogatás tüzérségi eszközöket, drónokat, páncélozott járműveket, valamint két Patriot légvédelmi rendszer pótlását is magában foglalja.

A Reuters szerint egy kormányzati forrás arról számolt be, miszerint Friedrich Merz kancellár támogatja a terveket, amelyeket várhatóan jóvá is hagynak.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / POOL / AFP

alenka
2025. november 04. 19:03
Vajon mit tesznek, ha már ukiiiikiiikriiiijniii picikére zsugorodik?.... Vagy csupán a katasztrófa turisták járnak majd oda?????
csulak
2025. november 04. 19:01
van penzuk boven fizessenek a bolondok
