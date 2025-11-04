Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború haderő orosz-ukrán háború hadművelet katona

Ismét osztottak-szoroztak a brit katonai hírszerzők: szerintük ennyi orosz esett már el a fronton

2025. november 04. 17:40

Az új helyzetértékelés szerint, már több mint 350 ezer, összességében már több mint egy millió orosz katona esett el az ukrán fronton.

2025. november 04. 17:40
Orosz katonák.

Valószínűleg meghaladta az 1,1 milliót az ukrajnai hadszíntéren megsebesült és elesett orosz katonák száma – áll a brit katonai hírszerzés kedden ismertetett új helyzetértékelésében.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési becslés szerint az orosz reguláris haderő hozzávetőleg 1,14 millió katonája halt meg vagy szenvedett sebesüléseket Ukrajnában a háború kezdete óta.

A szolgálat az idei év eddigi szakaszában megsebesült vagy elesett orosz katonák számát 353 ezer körülire taksálja.

A brit katonai hírszerzés jelentése az ukrán vezérkartól származó belső információk alapján azt írta, hogy októberben naponta átlagosan 1008 orosz katona esett el vagy sebesült meg a szeptemberben mért napi 950-es átlag után.

A brit szolgálat kiemeli ugyanakkor, hogy jóllehet október volt a második hónap egymás után, amikor nőttek a napi orosz veszteségek, az augusztustól októberig terjedő időszak három hónapjában voltak a legalacsonyabbak az orosz haderő átlagos napi veszteségei tavaly április óta.

A brit katonai hírszerzés szerint ugyanakkor a kulcsfontosságú ukrajnai logisztikai csomópontnak számító Prokrovszk bekerítésére tett intenzív katonai erőfeszítések során az orosz fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek.

Prokrovszk valószínűleg továbbra is az orosz műveletek tengelyének elsődleges iránya marad; erre vall, hogy az orosz haderő itt indítja napi támadó hadműveleteinek legnagyobb hányadát a többi frontszakaszhoz viszonyítva

 – áll a brit katonai hírszerzés keddi helyzetértékelésében.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. november 04. 19:06
Ha az angolok mondják az csak baromság lehet.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 04. 18:52
A " gyaloggalopp" klasszikus : angol hülyék, hülye angolok........
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 04. 18:48
Hazug Tony Liar Bliar Blair .
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
•••
2025. november 04. 18:35 Szerkesztve
A brit tudósok jelentik. Ennek egyedüll akkor lenne minimális értelme, ha az ukrán, és a NATO, valamint a latinó veszteségeket is "kiszámolnák". De ez nem erről szól, hanem a Pokrovszknál körbezárt, reménytelen helyzetű, mintegy 5000 ukrán katona sorsának eltussolásáról. Ami önmagában iszonyat.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!