Ismét osztottak-szoroztak a brit katonai hírszerzők: szerintük ennyi orosz esett már el a fronton

Eldőlt a kulcsfontosságú régió sorsa: fejvesztve menekülnek Pokrovszkból Zelenszkij csapatai
Az új helyzetértékelés szerint, már több mint 350 ezer, összességében már több mint egy millió orosz katona esett el az ukrán fronton.
Valószínűleg meghaladta az 1,1 milliót az ukrajnai hadszíntéren megsebesült és elesett orosz katonák száma – áll a brit katonai hírszerzés kedden ismertetett új helyzetértékelésében.
A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési becslés szerint az orosz reguláris haderő hozzávetőleg 1,14 millió katonája halt meg vagy szenvedett sebesüléseket Ukrajnában a háború kezdete óta.
A szolgálat az idei év eddigi szakaszában megsebesült vagy elesett orosz katonák számát 353 ezer körülire taksálja.
A brit katonai hírszerzés jelentése az ukrán vezérkartól származó belső információk alapján azt írta, hogy októberben naponta átlagosan 1008 orosz katona esett el vagy sebesült meg a szeptemberben mért napi 950-es átlag után.
A brit szolgálat kiemeli ugyanakkor, hogy jóllehet október volt a második hónap egymás után, amikor nőttek a napi orosz veszteségek, az augusztustól októberig terjedő időszak három hónapjában voltak a legalacsonyabbak az orosz haderő átlagos napi veszteségei tavaly április óta.
A brit katonai hírszerzés szerint ugyanakkor a kulcsfontosságú ukrajnai logisztikai csomópontnak számító Prokrovszk bekerítésére tett intenzív katonai erőfeszítések során az orosz fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek.
Prokrovszk valószínűleg továbbra is az orosz műveletek tengelyének elsődleges iránya marad; erre vall, hogy az orosz haderő itt indítja napi támadó hadműveleteinek legnagyobb hányadát a többi frontszakaszhoz viszonyítva
– áll a brit katonai hírszerzés keddi helyzetértékelésében.
(MTI)
Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP