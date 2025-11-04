Ismét osztottak-szoroztak a brit katonai hírszerzők: szerintük ennyi orosz esett már el a fronton

Valószínűleg meghaladta az 1,1 milliót az ukrajnai hadszíntéren megsebesült és elesett orosz katonák száma – áll a brit katonai hírszerzés kedden ismertetett új helyzetértékelésében.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési becslés szerint az orosz reguláris haderő hozzávetőleg 1,14 millió katonája halt meg vagy szenvedett sebesüléseket Ukrajnában a háború kezdete óta.

A szolgálat az idei év eddigi szakaszában megsebesült vagy elesett orosz katonák számát 353 ezer körülire taksálja.

A brit katonai hírszerzés jelentése az ukrán vezérkartól származó belső információk alapján azt írta, hogy októberben naponta átlagosan 1008 orosz katona esett el vagy sebesült meg a szeptemberben mért napi 950-es átlag után.

A brit szolgálat kiemeli ugyanakkor, hogy jóllehet október volt a második hónap egymás után, amikor nőttek a napi orosz veszteségek, az augusztustól októberig terjedő időszak három hónapjában voltak a legalacsonyabbak az orosz haderő átlagos napi veszteségei tavaly április óta.