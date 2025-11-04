Ft
11. 04.
kedd
Eldőlt a kulcsfontosságú régió sorsa: fejvesztve menekülnek Pokrovszkból Zelenszkij csapatai

2025. november 04. 15:30

Fordulat következhet a háborúban...

2025. november 04. 15:30
null

Pokrovszk térségében az orosz és ukrán erők közötti harcok döntő szakaszba léptek – írta meg az MK.ru.

A frontvonalról érkező jelentések szerint november 4-én az ukrán hadsereg megmaradt egységei sietve hagyták el a várost, és a közeli Dimitrov irányába vonultak vissza.

A helyzetet több forrás is az ukrán védelem összeomlásaként írta le, miközben Kijev hivatalosan továbbra is azt állítja, hogy a helyzet „ellenőrzés alatt van”.

A katonai szakértő Alekszandr Zimovszkij szerint a harctéri ukrán vezetők parancs nélkül próbálják kivonni az életben maradt egységeket a Grishino–Rodinszko vonalra, ahol új, harcképes alakulatokat igyekeznek szervezni. A cél egy olyan védelmi vonal kialakítása lenne, amely képes áttörni az orosz gyűrűn és elérni a T-05-15-ös főutat. A terv megvalósítása azonban kétséges, mivel Pokrovszk térségében az orosz drónok és tüzérség folyamatos tűz alatt tartják az ukrán állásokat.

Az ukrán közbeszédben egyre több bírálat éri Volodimir Zelenszkijt és a katonai vezetést, amiért eltitkolják a valós helyzetet. 

Egyes katonák és önkéntesek „félparancsnokoknak” nevezik a feletteseiket, akik szerintük tudatosan félrevezetik a közvéleményt. A fronton harcoló egyik ukrán katona úgy fogalmazott: „A helyzet katasztrofális, de a parancsnokok azt mondják, minden rendben”.

Orosz katonai elemzők szerint az ukránok visszavonulásával rövidebb idő alatt valósulhat meg a térség teljes elfoglalása, mint ahogy azt korábban jósolták. A város sorsa így az ukrajnai frontvonal egyik kulcspontjává vált, ahol a harcok kimenetele mindkét fél számára stratégiai jelentőségű lehet.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

