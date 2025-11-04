Pokrovszk térségében az orosz és ukrán erők közötti harcok döntő szakaszba léptek – írta meg az MK.ru.

A frontvonalról érkező jelentések szerint november 4-én az ukrán hadsereg megmaradt egységei sietve hagyták el a várost, és a közeli Dimitrov irányába vonultak vissza.

A helyzetet több forrás is az ukrán védelem összeomlásaként írta le, miközben Kijev hivatalosan továbbra is azt állítja, hogy a helyzet „ellenőrzés alatt van”.

A katonai szakértő Alekszandr Zimovszkij szerint a harctéri ukrán vezetők parancs nélkül próbálják kivonni az életben maradt egységeket a Grishino–Rodinszko vonalra, ahol új, harcképes alakulatokat igyekeznek szervezni. A cél egy olyan védelmi vonal kialakítása lenne, amely képes áttörni az orosz gyűrűn és elérni a T-05-15-ös főutat. A terv megvalósítása azonban kétséges, mivel Pokrovszk térségében az orosz drónok és tüzérség folyamatos tűz alatt tartják az ukrán állásokat.