Elképesztő: Zelenszkij bejelentette, hogy fegyvereket akar eladni Európának
Miután egész eddig fegyvereket kunyerált és csillagászati összegeket égetett el.
Fordulat következhet a háborúban...
Pokrovszk térségében az orosz és ukrán erők közötti harcok döntő szakaszba léptek – írta meg az MK.ru.
A frontvonalról érkező jelentések szerint november 4-én az ukrán hadsereg megmaradt egységei sietve hagyták el a várost, és a közeli Dimitrov irányába vonultak vissza.
A helyzetet több forrás is az ukrán védelem összeomlásaként írta le, miközben Kijev hivatalosan továbbra is azt állítja, hogy a helyzet „ellenőrzés alatt van”.
A katonai szakértő Alekszandr Zimovszkij szerint a harctéri ukrán vezetők parancs nélkül próbálják kivonni az életben maradt egységeket a Grishino–Rodinszko vonalra, ahol új, harcképes alakulatokat igyekeznek szervezni. A cél egy olyan védelmi vonal kialakítása lenne, amely képes áttörni az orosz gyűrűn és elérni a T-05-15-ös főutat. A terv megvalósítása azonban kétséges, mivel Pokrovszk térségében az orosz drónok és tüzérség folyamatos tűz alatt tartják az ukrán állásokat.
Az ukrán közbeszédben egyre több bírálat éri Volodimir Zelenszkijt és a katonai vezetést, amiért eltitkolják a valós helyzetet.
Egyes katonák és önkéntesek „félparancsnokoknak” nevezik a feletteseiket, akik szerintük tudatosan félrevezetik a közvéleményt. A fronton harcoló egyik ukrán katona úgy fogalmazott: „A helyzet katasztrofális, de a parancsnokok azt mondják, minden rendben”.
Orosz katonai elemzők szerint az ukránok visszavonulásával rövidebb idő alatt valósulhat meg a térség teljes elfoglalása, mint ahogy azt korábban jósolták. A város sorsa így az ukrajnai frontvonal egyik kulcspontjává vált, ahol a harcok kimenetele mindkét fél számára stratégiai jelentőségű lehet.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP