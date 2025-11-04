Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Brüsszel Zelenszkij Ukrajna EU-csatlakozás

Zelenszkij arcára fagyhat a mosoly: kellemetlen híreket kapott Ukrajna az EU-s csatlakozásról

2025. november 04. 18:24

Brüsszelben most sem fukarkodtak az elismeréssel: az Európai Bizottság jelentése szerint Kijev látványos előrehaladást ért el az uniós tagság felé vezető úton. Ukrajna ugyanakkor nem dőlhet hátra, mert a testület épp a korrupcióellenes reformok visszalépése miatt adott ki aggasztó figyelmeztetést.

2025. november 04. 18:24
null

Az Európai Bizottság kedden közzétett éves bővítési jelentése szerint Ukrajna „figyelemre méltó elkötelezettséget” mutatott az uniós csatlakozás iránt, de a háború sújtotta ország nem kerülheti el az újabb brüsszeli figyelmeztetést. Az Euronews beszámolója alapján a Bizottság elismerte, hogy Kijev számos kulcsfontosságú reformot elindított, de kiemelte: a korrupció elleni küzdelemben és az intézmények függetlenségének megőrzésében negatív trendek alakultak ki, amelyeket sürgősen vissza kell fordítani.

Brüsszel dicséri Ukrajna uniós csatlakozását célzó reformokat, de figyelmeztet: a korrupcióellenes intézmények gyengítése veszélyt jelent.
Brüsszel dicséri Ukrajna uniós csatlakozását célzó reformokat, de figyelmeztet: a korrupcióellenes intézmények gyengítése veszélyt jelent.
Forrás: TOM BRENNER / AFP

A Bizottság pozitívan értékelte azokat az útitervdokumentumokat és cselekvési terveket, amelyeket Kijev az elmúlt hónapokban fogadott el a jogállamiság, a közszolgálati reform és a demokratikus intézmények megerősítése terén. A testület ugyanakkor leszögezte: a bővítési tárgyalások sikeres lezárása 2028 előtt csak akkor képzelhető el, ha Ukrajna gyorsítja a reformfolyamatokat és helyreállítja a korrupcióellenes szervek függetlenségét.

A közelmúltban tapasztalt negatív tendenciákat – köztük a korrupcióellenes ügynökségekre és a civil társadalomra nehezedő nyomást – határozottan vissza kell fordítani

– figyelmeztetett a dokumentum.

Ukrajna és a korrupciós törvény vitája

A figyelmeztetés hátterében az a júliusi törvénymódosítás áll , amely a Nemzeti Korrupcióellenes Irodát (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) az ukrán legfőbb ügyész közvetlen irányítása alá helyezte. A döntés gyorsan ment át a parlamenten, és Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta – ám ez heves tiltakozást váltott ki Ukrajnában, és Brüsszelből is azonnal érkezett a bírálat.

Ezt is ajánljuk a témában

A két szerv függetlenségét kulcsfontosságúnak tartják ahhoz, hogy az ország valóban készen álljon az uniós tagságra. Az intézmények a korrupcióellenes reformok sarokköveinek számítanak, és szerepük nélkül az EU nem lát garanciát a rendszer átláthatóságára. Zelenszkij végül visszakozott: néhány héttel később új törvénytervezetet nyújtott be, amely visszaállítaná a NABU és a SAPO önállóságát.

Bár ez a lépés ideiglenesen megnyugtatta Brüsszelt, a mostani jelentés óvatos hangneme arra utal, hogy az Európai Bizottság továbbra is aggódik a reformok következetes végrehajtása miatt. A testület figyelmeztetése szerint a háború árnyékában sem engedhető meg, hogy a demokratikus intézmények függetlensége gyengüljön.

Ezt is ajánljuk a témában

A felgyorsított csatlakozás politikai vitákat kelt

Az orosz invázió 2022-es kezdete új lendületet adott az Európai Unió bővítési politikájának. A háború óta Brüsszel mindent megtesz, hogy közelebb hozza keleti szomszédait, de a gyorsított eljárás komoly politikai feszültségeket okoz. 

Magyarország továbbra is fenntartásait hangoztatja Ukrajna uniós integrációjával kapcsolatban, hivatkozva az energiabiztonság, a mezőgazdasági verseny és a kárpátaljai magyar közösség jogainak sérelmére.

Orbán Viktor és a magyar kormány már többször is vétót helyezett kilátásba, és a brüsszeli döntéshozók szerint a bővítési folyamat minden szakaszában fennáll a veszély, hogy egyetlen tagállam blokkolhatja a haladást. A Bizottság ezért hangsúlyozta, hogy a tagországoknak is „szállítaniuk kell” a maguk részéről, azaz politikai konszenzust kell teremteniük a bővítés ügyében. Marta Kos, a bővítésért felelős biztos az Európai Parlament külügyi bizottságában úgy fogalmazott: 

Figyelemre méltó haladást ért el Montenegró, Albánia, Moldova és Ukrajna az uniós úton. A bővítés reális lehetőség a következő években.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a csatlakozási folyamat csak akkor működhet, ha mindkét fél – a tagállamok és a jelöltek – valóban betartják vállalásaikat.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bizottság tehát kettős üzenetet küldött: egyfelől elismeri, hogy Ukrajna a háború ellenére is komoly reformokat hajtott végre, másfelől világossá teszi, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárásához a politikai akarat mellett a jogállamiság megerősítése is nélkülözhetetlen.

A háború harmadik évébe lépett ország számára az uniós tagság továbbra is stratégiai cél, ám az út tele van buktatókkal. 

Brüsszel számára a korrupcióellenes intézmények függetlensége a hitelesség próbája, és ha ebben nem lát tartós előrelépést, a bővítés lendülete is megtörhet.

Nyitókép: ANDRII NESTERENKO / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 04. 19:02
ez a korrupt allam nem valo az EU-ba, barmit is hazudnak a bruszeliek
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 04. 18:46
EBURAFAKÓ
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
2025. november 04. 18:45
Jonathan Bailey 2025 legszexibb férfija a People Magazin szerint
Válasz erre
0
0
Alte
2025. november 04. 18:41
“ A testület ugyanakkor leszögezte: a bővítési tárgyalások sikeres lezárása 2028 előtt csak akkor képzelhető el, ha Ukrajna gyorsítja a reformfolyamatokat” Hogyhogy? Nyitottak meg tárgyalási fejezetet?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!