Zelenszkij arcára fagyhat a mosoly: kellemetlen híreket kapott Ukrajna az EU-s csatlakozásról

Az Európai Bizottság kedden közzétett éves bővítési jelentése szerint Ukrajna „figyelemre méltó elkötelezettséget” mutatott az uniós csatlakozás iránt, de a háború sújtotta ország nem kerülheti el az újabb brüsszeli figyelmeztetést. Az Euronews beszámolója alapján a Bizottság elismerte, hogy Kijev számos kulcsfontosságú reformot elindított, de kiemelte: a korrupció elleni küzdelemben és az intézmények függetlenségének megőrzésében negatív trendek alakultak ki, amelyeket sürgősen vissza kell fordítani.

Brüsszel dicséri Ukrajna uniós csatlakozását célzó reformokat, de figyelmeztet: a korrupcióellenes intézmények gyengítése veszélyt jelent.

Forrás: TOM BRENNER / AFP

A Bizottság pozitívan értékelte azokat az útitervdokumentumokat és cselekvési terveket, amelyeket Kijev az elmúlt hónapokban fogadott el a jogállamiság, a közszolgálati reform és a demokratikus intézmények megerősítése terén. A testület ugyanakkor leszögezte: a bővítési tárgyalások sikeres lezárása 2028 előtt csak akkor képzelhető el, ha Ukrajna gyorsítja a reformfolyamatokat és helyreállítja a korrupcióellenes szervek függetlenségét.

A közelmúltban tapasztalt negatív tendenciákat – köztük a korrupcióellenes ügynökségekre és a civil társadalomra nehezedő nyomást – határozottan vissza kell fordítani

– figyelmeztetett a dokumentum.