Nem áll le Joe Biden: újabb amerikai lövészpáncélosok érkeznek Kijevbe (VIDEÓ)
Hamarosan nagyjából 20 darab M2A2 Bradley erősítheti az ukrán hadsereget.
Úgy tűnik, az oroszok mindent felhasználnak.
Úgy néz ki, elkezdték hasznosítani az orosz katonák az Ukrajnától zsákmányolt katonai felszereléseket – írja a Portfolió egy X-re felkerült videó alapján, amin azt látni, hogy egy orosz T80-as tankra kiegészítő páncélzatként egy M2 Bradley lövészpáncélosról leszedett reaktív páncélzatot hegesztettek fel. Az ukrán haderő még 2024-ben kapott többszáz M2A2 ODS-SA Bradley lövészpáncélost Joe Biden akkori amerikai elnök jóvoltából.
Ezen harcjárművek egy részét az úgynevezett BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles – Bradley Reaktív Páncélzat) kiegészítővel együtt kapták meg az ukránok, általuk pedig most az oroszok. A moduláris rendszer úgynevezett ERA-téglákból áll, melyek beérkező ellenséges lövedékek, például páncéltörő rakéták elhárításában segítik a jármű személyzetét. A portál rámutat, hogy
a rendszer egyébként nem kompatibilis az orosz páncélosokkal,
így valószínűleg rögtönzött síneket és rögzítőpontokat is ki kellett alakítaniuk a járművön, ami jól láthatóan épp átépítés alatt áll. A videón látszik, hogy a páncéltestre egy igencsak látványos, ámbár félkész állapotú drónketrecet is felhelyeztek.
