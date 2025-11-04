Döbbenet: így végezték a Biden által Ukrajnának adott lövészpáncélosok (VIDEÓ)

Ezen harcjárművek egy részét az úgynevezett BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles – Bradley Reaktív Páncélzat) kiegészítővel együtt kapták meg az ukránok, általuk pedig most az oroszok. A moduláris rendszer úgynevezett ERA-téglákból áll, melyek beérkező ellenséges lövedékek, például páncéltörő rakéták elhárításában segítik a jármű személyzetét. A portál rámutat, hogy

a rendszer egyébként nem kompatibilis az orosz páncélosokkal,

így valószínűleg rögtönzött síneket és rögzítőpontokat is ki kellett alakítaniuk a járművön, ami jól láthatóan épp átépítés alatt áll. A videón látszik, hogy a páncéltestre egy igencsak látványos, ámbár félkész állapotú drónketrecet is felhelyeztek.