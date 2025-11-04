Ft
11. 04.
kedd
lövészpáncélos Ukrajna M2A2 ODS-SA Bradley T80 Oroszország

Döbbenet: így végezték a Biden által Ukrajnának adott lövészpáncélosok (VIDEÓ)

2025. november 04. 21:22

Úgy tűnik, az oroszok mindent felhasználnak.

2025. november 04. 21:22
null

Úgy néz ki, elkezdték hasznosítani az orosz katonák az Ukrajnától zsákmányolt katonai felszereléseket – írja a Portfolió egy X-re felkerült videó alapján, amin azt látni, hogy egy orosz T80-as tankra kiegészítő páncélzatként egy M2 Bradley lövészpáncélosról leszedett reaktív páncélzatot hegesztettek fel. Az ukrán haderő még 2024-ben kapott többszáz M2A2 ODS-SA Bradley lövészpáncélost Joe Biden akkori amerikai elnök jóvoltából.

Ezen harcjárművek egy részét az úgynevezett BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles – Bradley Reaktív Páncélzat) kiegészítővel együtt kapták meg az ukránok, általuk pedig most az oroszok. A moduláris rendszer úgynevezett ERA-téglákból áll, melyek beérkező ellenséges lövedékek, például páncéltörő rakéták elhárításában segítik a jármű személyzetét. A portál rámutat, hogy 

a rendszer egyébként nem kompatibilis az orosz páncélosokkal, 

így valószínűleg rögtönzött síneket és rögzítőpontokat is ki kellett alakítaniuk a járművön, ami jól láthatóan épp átépítés alatt áll. A videón látszik, hogy a páncéltestre egy igencsak látványos, ámbár félkész állapotú drónketrecet is felhelyeztek.

***

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

akitiosz
2025. november 04. 21:56
Olyan szám, hogy "többszáz" nem létezik. Miért csak olyanokat vesznek fel itt újságírónak, akik teljesen hülyék és tehetségtelenek az íráshoz?
nempolitizalok-0
2025. november 04. 21:52
Nem kompatibilis? Fogd meg a söröm. Ez kelet-európa. Ha egy nyugati szétnézne nálam, elcsodalkozna mennyi nem kompatibilis és mégis müködő dolog van.
p.atka
2025. november 04. 21:46
Azért elég bátor tett a Portfolióra hivatkozva haditechnikai írást közölni!
kbexxx
•••
2025. november 04. 21:34 Szerkesztve
Orosz sufni tuning mindig is működik! Ráadásul most az" recycle me " (hasznosíts engem !) keretében környezetbarátá is teszi !
