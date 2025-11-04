„Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit” – Orbán nem maradt adós a válasszal Zelenszkij cinikus kijelentéseire

Ahogy korábban a Mandiner is megírta , Volodimir Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol a magyar vétó és annak esetleges kompromisszumos megoldása is szóba került. Az ukrán elnök arra a kérdésre, hogy milyen engedményeket hajlandó tenni Magyarországnak, az uniós csatlakozás vétójának megszüntetéséért cserébe, úgy fogalmazott: „Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól. És még most, a háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást, sem az életfelfogásunk, sem a jövőképünk támogatását”.

Zelenszkij kijelentéseire a magyar kormányfő is reagált közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében cáfolta az ukrán elnök azon kijelentését, miszerint Magyarország semmivel nem segítette Ukrajnát. „Ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellatója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot. Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren.

Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar kormányfő emellett felhívta az ukrán elnök figyelmét arra is, hogy „az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is”. „Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény” – tette hozzá.