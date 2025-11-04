„Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit” – Orbán nem maradt adós a válasszal Zelenszkij cinikus kijelentéseire

Zelenszkij cinizmusa határtalan: szerinte Magyarországnak kéne felajánlani valamit Ukrajna számára
Az ukrán elnök továbbra is tartja magát ahhoz, hogy Kijev az egész kontinenst védi, Budapest pedig semmit nem segített nekik.
A magyar kormányfő hosszasan sorolta, mivel segítette Magyarország az utóbbi időben Ukrajnát.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta , Volodimir Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol a magyar vétó és annak esetleges kompromisszumos megoldása is szóba került. Az ukrán elnök arra a kérdésre, hogy milyen engedményeket hajlandó tenni Magyarországnak, az uniós csatlakozás vétójának megszüntetéséért cserébe, úgy fogalmazott: „Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól. És még most, a háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást, sem az életfelfogásunk, sem a jövőképünk támogatását”.
Zelenszkij kijelentéseire a magyar kormányfő is reagált közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében cáfolta az ukrán elnök azon kijelentését, miszerint Magyarország semmivel nem segítette Ukrajnát. „Ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellatója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot. Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren.
Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A magyar kormányfő emellett felhívta az ukrán elnök figyelmét arra is, hogy „az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is”. „Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény” – tette hozzá.
Orbán Viktor elutasította Zelenszkij azon felvetését is, hogy „Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának”. „Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja” – mutatott rá a miniszterelnök, aki az uniós vétó intézményének témájában is eligazította Zelenszkijt.
„Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét. Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – szögezte le Orbán Viktor. A magyar kormányfő végül megoldást is javasolt, nyíltan felhívva az ukrán elnök figyelmét Magyarország ajánlatára és arra, hogy ahhoz „ragaszkodni fogunk a jövőben is”.
„Szerintünk az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan” – fogalmazott a kormányfő.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala