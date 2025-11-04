Zelenszkij cinizmusa határtalan: szerinte Magyarországnak kéne felajánlani valamit Ukrajna számára

Volodimir Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol a magyar vétó és annak esetleges kompromisszumos megoldása is szóba került – írta meg az Unianra hivatkozva az Index. Az ukrán elnököt arról kérdezték, milyen kompromisszumot lenne hajlandó kötni a magyar miniszterelnökkel.

„Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól.

És még most, a háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást,

sem az életfelfogásunk, sem a jövőképünk támogatását” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hozzátette, Ukrajnának nem szabad kereskednie az értékeivel. Az elnök szerint a magyar nép barátja, és a magyarok támogatják az ukránokat. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kívánja, hogy Magyarország Oroszország mellé álljon – csupán azt várja el, hogy Magyarország ne akadályozza az ország európai törekvéseit, és ne gyengítse az Európa egységét célzó közös fellépést.