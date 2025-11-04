Ft
11. 04.
kedd
vétó Zelenszkij Ukrajna Orbán Viktor Európai Unió

Zelenszkij cinizmusa határtalan: szerinte Magyarországnak kéne felajánlani valamit Ukrajna számára

2025. november 04. 18:55

Az ukrán elnök továbbra is tartja magát ahhoz, hogy Kijev az egész kontinenst védi, Budapest pedig semmit nem segített nekik.

2025. november 04. 18:55
null

Volodimir Zelenszkij videóüzenetben szólalt fel az Európai Unió brüsszeli bővítési konferenciáján, ahol a magyar vétó és annak esetleges kompromisszumos megoldása is szóba került – írta meg az Unianra hivatkozva az Index. Az ukrán elnököt arról kérdezték, milyen kompromisszumot lenne hajlandó kötni a magyar miniszterelnökkel. 

„Nem gondolom, hogy bármit is ajánlanom kellene Orbán Viktornak. Úgy gondolom, Orbán Viktornak kellene valamit ajánlania Ukrajnának, amely egész Európát védi Oroszországtól. 

És még most, a háború idején sem kaptunk tőle semmiféle támogatást, 

sem az életfelfogásunk, sem a jövőképünk támogatását” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hozzátette, Ukrajnának nem szabad kereskednie az értékeivel. Az elnök szerint a magyar nép barátja, és a magyarok támogatják az ukránokat. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kívánja, hogy Magyarország Oroszország mellé álljon – csupán azt várja el, hogy Magyarország ne akadályozza az ország európai törekvéseit, és ne gyengítse az Európa egységét célzó közös fellépést.

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt, és Orbán Viktor vétóját Putyin orosz elnök javát szolgáló „konkrét támogatásnak” nevezte. „Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem.” 

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani a Orbánnal fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a „személyiségekről” szól. „A túlélésünkért harcolunk (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna, vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében” – mondta. 

***

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

