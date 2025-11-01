Ft
Kő kövön nem maradt Brüsszelben a magyar reakció után: ezek után biztosan nem lesz uniós tag Ukrajna

2025. november 01. 19:43

„Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől” – fogalmazott Bóka János.

2025. november 01. 19:43
null

„Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet.

Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.

De vegyük sorra az állításokat!” – írta Facebook-oldalán Bóka János.

„1. »Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új.«

Ezt a mondatot mindenki jól jegyezze meg! A liberális politikus azért vár más összetételű kormányt Magyarországon, mert az tovább fogja engedni Ukrajna csatlakozási folyamatát annak tragikus következményeivel együtt.

És a Tisza Párt ezt az elvárásoknak megfelelően végre is hajtaná. A jövő áprilisi választásokon erről is döntenek a magyar választók.

2. »Helytelennek tartom, hogy egy ország visszaél a vétójogával – és pontosan ez történik most.«

Magyarország elég világossá tette, miért ellenzi az ukrán EU-tagságot: az behozná a háborút az EU-ba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnába vinné. Emellett véget vetne a közös mezőgazdasági és a kohéziós politikának, és térdre kényszerítené a magyar mezőgazdaságot és több más gazdasági szektort. Ha más lenne a magyar álláspont, az lenne visszaélés – mégpedig a magyar választók bizalmával. Nekünk jogunk és kötelességünk megvédeni a magyar érdekeket, mert ezt helyettünk senki sem teszi meg.

Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől.

Azt is elmondtuk többször, hogy az EU-nak nem tagságot, hanem stratégiai partnerséget kellene ajánlania Ukrajnának.

3. »Természetesen, ha Magyarországnak jogos aggályai vannak, meg akarjuk oldani azokat – és Ukrajna aktívan dolgozik ezen a Budapesttel folytatott párbeszéd útján.« A kárpátaljai magyar kisebbség jogairól több, mint tíz éve folytatunk »párbeszédet« ukrán kollégáinkkal. Azokról a jogokról, amelyet kétoldalú és nemzetközi szerződések mellett elvileg az ukrán alkotmány is garantál. Mi nem »jogos aggályokat« akarunk megoldani, hanem azt akarjuk, hogy Ukrajna tartsa be nemzetközi kötelezettségeit – szögezte le az európai uniós ügyekért felelős miniszter.

elcapo-2
2025. november 01. 20:53
Inkább vonuljon a frontra ez a heringzabáló náci HP!
Válasz erre
1
0
haxima
2025. november 01. 20:50
Az egyik nyilatkozik a másik válaszol a facebookon a harmadik megosztja és lájkolja az x en. Kéne csinálni egy nagy házat, ahol ezeket az álláspontokat megbeszélhetnék a felelős megbízottak. Lehetne a neve mondjuk parlament. Vagy valami eu bizottság. Vagy szenátus. A fasz kivan a netes odamondogatásokkal
Válasz erre
1
0
Jose
2025. november 01. 20:42
És a dán csávó még udvarias volt. Szíve szerint azt mondta volna, hogy a suttyó, ázsiai magyarok nem akarják végrehajtani az EU akaratát, mer valójában barbár hunok. Úgyhogy köszönjük meg neki a kulturált hangnemet.
Válasz erre
1
1
Gebula
2025. november 01. 20:42
Ez a kis szaros csepürágó a legeelimibb szabályokat sem tartja be a nemzetközi diplomáciában! Vatikánban nem öltönyben bent, de Trumphoz sem! Erre figyelmeztették! De ejtett rá! Azt hiszi mindent megtehet! Ő már úniós??? Mi 20 évig küzdöttünk a szarért!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!