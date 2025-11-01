Kő kövön nem maradt Brüsszelben a magyar reakció után: ezek után biztosan nem lesz uniós tag Ukrajna

„Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet.

Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.

De vegyük sorra az állításokat!” – írta Facebook-oldalán Bóka János.

„1. »Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új.«

Ezt a mondatot mindenki jól jegyezze meg! A liberális politikus azért vár más összetételű kormányt Magyarországon, mert az tovább fogja engedni Ukrajna csatlakozási folyamatát annak tragikus következményeivel együtt.