Kő kövön nem maradt Brüsszelben a magyar reakció után: ezek után biztosan nem lesz uniós tag Ukrajna

„Felszólítom Magyarországot!” – Ukrajna uniós csatlakozása miatt zsarolná hazánkat a dán miniszter
Ukrajnával együtt Európa egyik legfejlettebb hadiipari bázisát hívjuk meg az EU-ba – vélik a dánok.
„Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől” – fogalmazott Bóka János.
„Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet.
Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.
De vegyük sorra az állításokat!” – írta Facebook-oldalán Bóka János.
„1. »Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új.«
Ezt a mondatot mindenki jól jegyezze meg! A liberális politikus azért vár más összetételű kormányt Magyarországon, mert az tovább fogja engedni Ukrajna csatlakozási folyamatát annak tragikus következményeivel együtt.
És a Tisza Párt ezt az elvárásoknak megfelelően végre is hajtaná. A jövő áprilisi választásokon erről is döntenek a magyar választók.
2. »Helytelennek tartom, hogy egy ország visszaél a vétójogával – és pontosan ez történik most.«
Magyarország elég világossá tette, miért ellenzi az ukrán EU-tagságot: az behozná a háborút az EU-ba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnába vinné. Emellett véget vetne a közös mezőgazdasági és a kohéziós politikának, és térdre kényszerítené a magyar mezőgazdaságot és több más gazdasági szektort. Ha más lenne a magyar álláspont, az lenne visszaélés – mégpedig a magyar választók bizalmával. Nekünk jogunk és kötelességünk megvédeni a magyar érdekeket, mert ezt helyettünk senki sem teszi meg.
Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől.
Azt is elmondtuk többször, hogy az EU-nak nem tagságot, hanem stratégiai partnerséget kellene ajánlania Ukrajnának.
3. »Természetesen, ha Magyarországnak jogos aggályai vannak, meg akarjuk oldani azokat – és Ukrajna aktívan dolgozik ezen a Budapesttel folytatott párbeszéd útján.« A kárpátaljai magyar kisebbség jogairól több, mint tíz éve folytatunk »párbeszédet« ukrán kollégáinkkal. Azokról a jogokról, amelyet kétoldalú és nemzetközi szerződések mellett elvileg az ukrán alkotmány is garantál. Mi nem »jogos aggályokat« akarunk megoldani, hanem azt akarjuk, hogy Ukrajna tartsa be nemzetközi kötelezettségeit” – szögezte le az európai uniós ügyekért felelős miniszter.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
