Mindenre felkészült Putyin: előkészítette a terepet, hamarosan újabb orosz katonák érkezhetnek Ukrajnába

Valamit titkolnia kell Kijevnek: lesöpörték az asztalról Putyin ajánlatát, majd figyelmeztették az újságírókat
„Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot, hogy figyelemmel kísérjük ezt” – fogalmazott az ukrán külügyi szóvivő.
„Lehet, hogy egy nagyobb mozgósítási hullám előkészítéséről van szó” – jelentette ki a nyugalmazott altábornagy.
Oroszország új jogszabályokkal és kiterjedt adatgyűjtéssel készül a mozgósítás esetleges kiterjesztésére, annak érdekében, hogy pótolni tudja az ukrajnai háborúban elszenvedett jelentős veszteségeit – közölte Igor Romanenko nyugalmazott altábornagy.
A Kárpáthír ennek kapcsán kiemelte, hogy a „Zárjuk le Ukrajna egét” jótékonysági alapítvány alapítója szerint a Kreml egy új törvénnyel teremtette meg a lehetőséget a sorkatonák egész éves behívására,
ami egy nagyobb mozgósítási hullám előkészítése lehet.
Romanenko meglátása szerint az orosz hatóságok hatalmas adatbázisokat építenek a polgárokról, hogy szükség esetén gyorsan be tudják őket sorozni. A tábornok kiemelte, hogy az intenzív harcok és a súlyos veszteségek miatt a személyi állomány pótlása kritikus kérdés Oroszország számára.
„Az állomány feltöltésének kérdése, a rejtett mozgósítás kérdése mindig aktuális marad,
mert intenzív harcok folynak, nagyok a veszteségek, amelyek megfelelő pótlást igényelnek”
–fogalmazott Romanenko, aki hozzátette: a jogszabályi változások és a több mint kétmillió fős tartalékos rendszer létrehozása ellenére Vlagyimir Putyin egyelőre nem meri bejelenteni a teljes mozgósítást, tartva a társadalmi nyugtalanságtól.
Az egyik legnépszerűbb orosz kereskedelmi platformon gyilkos drónok élethű másolatát árulják gyerekeknek. A reklám szerint már háromévesek is játszhatnak vele.
