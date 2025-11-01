Mindenre felkészült Putyin: előkészítette a terepet, hamarosan újabb orosz katonák érkezhetnek Ukrajnába

Oroszország új jogszabályokkal és kiterjedt adatgyűjtéssel készül a mozgósítás esetleges kiterjesztésére, annak érdekében, hogy pótolni tudja az ukrajnai háborúban elszenvedett jelentős veszteségeit – közölte Igor Romanenko nyugalmazott altábornagy.

A Kárpáthír ennek kapcsán kiemelte, hogy a „Zárjuk le Ukrajna egét” jótékonysági alapítvány alapítója szerint a Kreml egy új törvénnyel teremtette meg a lehetőséget a sorkatonák egész éves behívására,

ami egy nagyobb mozgósítási hullám előkészítése lehet.

Romanenko meglátása szerint az orosz hatóságok hatalmas adatbázisokat építenek a polgárokról, hogy szükség esetén gyorsan be tudják őket sorozni. A tábornok kiemelte, hogy az intenzív harcok és a súlyos veszteségek miatt a személyi állomány pótlása kritikus kérdés Oroszország számára.

„Az állomány feltöltésének kérdése, a rejtett mozgósítás kérdése mindig aktuális marad,