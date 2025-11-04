Hihetetlen, mennyi pénzzel szúrja ki Ukrajna azok szemét, akik önként mennének a frontra

Ez megrázhatja az országot: kiderült, mennyit keresnek az ukrán köztisztviselők
Valami egészen furcsa dolog történik Ukrajnában, az állami korrupció országában.
Hiába próbálja újabb pénzígéretekkel feltölteni a hadseregét az ukrán vezetés, a számok önmagukért beszélnek. Ukrajna védelmi minisztériuma szerint akár 100 ezer hrivnyát (803 ezer forintot) is kaphatna az, aki önként csatlakozik a sereghez, ám ez még mindig a köztisztviselők fizetésének töredéke, és sokan inkább a határt választják, mint a háborút
A KISZó szerint az ukrán védelmi minisztérium új törvénytervezetet dolgozott ki, amely a szerződéses szolgálat bevezetésével próbálná enyhíteni a hadsereg emberhiányát. Ukrajnában a tervek szerint az önként jelentkező katonák egyszeri, 50 ezer hrivnyás (kb. 400 ezer forintos) bónuszt kapnának, ha legalább egy évre csatlakoznak a sereghez, és havi 40 ezer hrivnyás (kb. 320 ezer forintos) fizetésért teljesítenék szolgálatukat.
Aki két évre szerződik, annak már 100 ezer hrivnyás (kb. 803 ezer forintos) induló jutalmat ígérnek, és a szolgálat lejárta után egy évig felmentést kaphatna a további kötelezettségek alól. Az öt évre szerződők ennél is nagyobb bónuszban részesülhetnek. A védelmi minisztérium szerint mindez a „motiváció erősítését” szolgálja, hiszen egyre nehezebb embert találni a frontra. Csakhogy a valóság ennél jóval kiábrándítóbb: a fiatalok tömegesen hagyják el az országot, és a pénz ígérete sem fordítja vissza őket.
Ukrajna most azt próbálja elhitetni, hogy a pénz képes pótolni a hitet, a reményt és a jövőt. A védelmi minisztérium által meghatározott bérek azonban messze elmaradnak nemcsak a nyugati szintektől, de még a hazai elit jövedelmeitől is. Az 400 ezer forintos jutalom, vagyis kevesebb, mint amennyit egy magyar építőipari munkás keres egy hónap alatt. Csakhogy az építkezésen ritkán lőnek az emberre.
A kontraszt különösen éles, ha megnézzük, mennyit keresnek azok, akiknek a háborút csak térképen kell szemlélniük.
A Mandiner korábban megírta, hogy a Strana.today ukrán lap szerint az ukrán köztisztviselők átlagos fizetése közel háromszorosa a nemzeti átlagnak, míg a központi állami szervek vezetői majdnem hatszor annyit keresnek.
Miközben dúl az orosz–ukrán háború, és a középosztály napról napra szegényedik, a vezetők és a köztisztviselők fizetése tovább emelkedik. Az ukrán Számvevőszék átlagfizetése 202 900 hrivnya (kb. 1 millió 630 ezer forint), a Pénzügyminisztérium adatai szerint pedig az országos átlag mindössze 23 460 hrivnya (kb. 188 400 forint).
A hadseregbe toborzott fiataloknak ehhez képest havi 40 ezer hrivnyát (kb. 321 ezer forintot) kínálnak. Ezt hívják ma Ukrajnában „motivációnak”: miközben az egyik kéz a lövészárokba tolja a fiatalt, a másik a minisztériumi kasszából fizeti a luxuséletet élő hivatalnokokat.
A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy a védelmi minisztérium most azzal próbálja eladni a toborzási kampányt, hogy „a katonák erőfeszítéseit jobban meg kell becsülni”. Csakhogy a számok ennek éppen az ellenkezőjét üzenik: a fronton 321 ezer forintért várják el a hősiességet, miközben Kijevben tízszer ennyit fizetnek a papírmunkáért.
A KISZó szerint a 25 év alattiak számára már eddig is lehetőség volt szerződéses szolgálatra, és akár évi 10 millió hrivnyát (kb. 80,3 millió forintot) is kereshettek volna. Mégis alig néhányan vállalták a jelentkezést. A lap úgy fogalmazott:
Miután a 22 év alattiak számára kinyílt a határ, több tízezren kiutaztak az országból.
Az ország jövőjét jelentő fiatal férfiak inkább a bizonytalanságot választják Nyugaton, mintsem a biztos veszélyt odahaza.
A hadsereg ezért most a már besorozott korosztályoknak is szerződéses lehetőséget kínálna, hogy valahogy legalizálják a kényszert.
De ez a kísérlet is inkább kétségbeesett, mint hatékony. Hiszen a katonák nem fizetésre, hanem biztonságra, békére és tisztességes vezetésre vágynak.
