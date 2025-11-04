Hihetetlen, mennyi pénzzel szúrja ki Ukrajna azok szemét, akik önként mennének a frontra

A KISZó szerint az ukrán védelmi minisztérium új törvénytervezetet dolgozott ki, amely a szerződéses szolgálat bevezetésével próbálná enyhíteni a hadsereg emberhiányát. Ukrajnában a tervek szerint az önként jelentkező katonák egyszeri, 50 ezer hrivnyás (kb. 400 ezer forintos) bónuszt kapnának, ha legalább egy évre csatlakoznak a sereghez, és havi 40 ezer hrivnyás (kb. 320 ezer forintos) fizetésért teljesítenék szolgálatukat.

Ukrajna új toborzási terve nevetséges fizetésekkel próbálja csábítani a fiatalokat a frontra, miközben a köztisztviselők milliókat keresnek.

Forrás: Ed JONES / AFP

Aki két évre szerződik, annak már 100 ezer hrivnyás (kb. 803 ezer forintos) induló jutalmat ígérnek, és a szolgálat lejárta után egy évig felmentést kaphatna a további kötelezettségek alól. Az öt évre szerződők ennél is nagyobb bónuszban részesülhetnek. A védelmi minisztérium szerint mindez a „motiváció erősítését” szolgálja, hiszen egyre nehezebb embert találni a frontra. Csakhogy a valóság ennél jóval kiábrándítóbb: a fiatalok tömegesen hagyják el az országot, és a pénz ígérete sem fordítja vissza őket.

Ukrajna olcsón árulja a bátorságot

Ukrajna most azt próbálja elhitetni, hogy a pénz képes pótolni a hitet, a reményt és a jövőt. A védelmi minisztérium által meghatározott bérek azonban messze elmaradnak nemcsak a nyugati szintektől, de még a hazai elit jövedelmeitől is. Az 400 ezer forintos jutalom, vagyis kevesebb, mint amennyit egy magyar építőipari munkás keres egy hónap alatt. Csakhogy az építkezésen ritkán lőnek az emberre.