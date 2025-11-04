Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fizetés Ukrajna orosz-ukrán háború hadsereg

Hihetetlen, mennyi pénzzel szúrja ki Ukrajna azok szemét, akik önként mennének a frontra

2025. november 04. 19:28

Hiába próbálja újabb pénzígéretekkel feltölteni a hadseregét az ukrán vezetés, a számok önmagukért beszélnek. Ukrajna védelmi minisztériuma szerint akár 100 ezer hrivnyát (803 ezer forintot) is kaphatna az, aki önként csatlakozik a sereghez, ám ez még mindig a köztisztviselők fizetésének töredéke, és sokan inkább a határt választják, mint a háborút

2025. november 04. 19:28
null

A KISZó szerint az ukrán védelmi minisztérium új törvénytervezetet dolgozott ki, amely a szerződéses szolgálat bevezetésével próbálná enyhíteni a hadsereg emberhiányát. Ukrajnában a tervek szerint az önként jelentkező katonák egyszeri, 50 ezer hrivnyás (kb. 400 ezer forintos) bónuszt kapnának, ha legalább egy évre csatlakoznak a sereghez, és havi 40 ezer hrivnyás (kb. 320 ezer forintos) fizetésért teljesítenék szolgálatukat.

Ukrajna új toborzási terve nevetséges fizetésekkel próbálja csábítani a fiatalokat a frontra, miközben a köztisztviselők milliókat keresnek.
Ukrajna új toborzási terve nevetséges fizetésekkel próbálja csábítani a fiatalokat a frontra, miközben a köztisztviselők milliókat keresnek.
Forrás: Ed JONES / AFP

Aki két évre szerződik, annak már 100 ezer hrivnyás (kb. 803 ezer forintos) induló jutalmat ígérnek, és a szolgálat lejárta után egy évig felmentést kaphatna a további kötelezettségek alól. Az öt évre szerződők ennél is nagyobb bónuszban részesülhetnek. A védelmi minisztérium szerint mindez a „motiváció erősítését” szolgálja, hiszen egyre nehezebb embert találni a frontra. Csakhogy a valóság ennél jóval kiábrándítóbb: a fiatalok tömegesen hagyják el az országot, és a pénz ígérete sem fordítja vissza őket.

Ukrajna olcsón árulja a bátorságot

Ukrajna most azt próbálja elhitetni, hogy a pénz képes pótolni a hitet, a reményt és a jövőt. A védelmi minisztérium által meghatározott bérek azonban messze elmaradnak nemcsak a nyugati szintektől, de még a hazai elit jövedelmeitől is. Az 400 ezer forintos jutalom, vagyis kevesebb, mint amennyit egy magyar építőipari munkás keres egy hónap alatt. Csakhogy az építkezésen ritkán lőnek az emberre.

A kontraszt különösen éles, ha megnézzük, mennyit keresnek azok, akiknek a háborút csak térképen kell szemlélniük. 

A Mandiner korábban megírta, hogy a Strana.today ukrán lap szerint az ukrán köztisztviselők átlagos fizetése közel háromszorosa a nemzeti átlagnak, míg a központi állami szervek vezetői majdnem hatszor annyit keresnek. 

  • A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökségnél például az átlagos vezetői bér 245 600 hrivnya (közel kétmillió forint), 
  • a Központi Választási Bizottságnál pedig 206 400 hrivnyát (kb. 1 millió 660 ezer forint) vihetnek haza havonta.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben dúl az orosz–ukrán háború, és a középosztály napról napra szegényedik, a vezetők és a köztisztviselők fizetése tovább emelkedik. Az ukrán Számvevőszék átlagfizetése 202 900 hrivnya (kb. 1 millió 630 ezer forint), a Pénzügyminisztérium adatai szerint pedig az országos átlag mindössze 23 460 hrivnya (kb. 188 400 forint).

A hadseregbe toborzott fiataloknak ehhez képest havi 40 ezer hrivnyát (kb. 321 ezer forintot) kínálnak. Ezt hívják ma Ukrajnában „motivációnak”: miközben az egyik kéz a lövészárokba tolja a fiatalt, a másik a minisztériumi kasszából fizeti a luxuséletet élő hivatalnokokat.

A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy a védelmi minisztérium most azzal próbálja eladni a toborzási kampányt, hogy „a katonák erőfeszítéseit jobban meg kell becsülni”. Csakhogy a számok ennek éppen az ellenkezőjét üzenik: a fronton 321 ezer forintért várják el a hősiességet, miközben Kijevben tízszer ennyit fizetnek a papírmunkáért.

A fiatalok inkább elmenekülnek, mintsem harcoljanak

A KISZó szerint a 25 év alattiak számára már eddig is lehetőség volt szerződéses szolgálatra, és akár évi 10 millió hrivnyát (kb. 80,3 millió forintot) is kereshettek volna. Mégis alig néhányan vállalták a jelentkezést. A lap úgy fogalmazott: 

Miután a 22 év alattiak számára kinyílt a határ, több tízezren kiutaztak az országból.

Az ország jövőjét jelentő fiatal férfiak inkább a bizonytalanságot választják Nyugaton, mintsem a biztos veszélyt odahaza.

A hadsereg ezért most a már besorozott korosztályoknak is szerződéses lehetőséget kínálna, hogy valahogy legalizálják a kényszert. 

De ez a kísérlet is inkább kétségbeesett, mint hatékony. Hiszen a katonák nem fizetésre, hanem biztonságra, békére és tisztességes vezetésre vágynak.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. november 04. 20:32
A NERendszer nettó 96 321 forint havi bért fizet a közfoglalkoztatottainak.
Válasz erre
0
1
vi-ktt
2025. november 04. 20:11
Ez nem kockáztatás. Ez a biztos halál!
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. november 04. 20:06
Sajnos az átlag ukrán katona frontvonali várható élettartama miatt bármennyit is ígérhetnének, hiszen nem valószínű, hogy megéri ott az egy hónapot.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 04. 20:00
Batsányi János : " vigyázó szemetek , Párizsra vessétek " . ( 1789 ) .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!