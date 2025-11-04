Ft
11. 04.
kedd
Kelet-Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Európai Unió Tomahawk

Zelenszkij csúcsformában: már sürgeti Trumpot a Tomahawk rakéták miatt, sőt további szankciókat akar

2025. november 04. 21:49

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok nem fog Tomahawk rakétákat biztosítani Kijevnek.

2025. november 04. 21:49
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy maradjon nyitott a hosszú hatótávolságú fegyverek Ukrajnának történő szállítására az Oroszország elleni háború során – írja a The Independent

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok nem fog Tomahawk rakétákat biztosítani Kijevnek, pedig hónapokon át azt sugallta, hogy erre még sor is kerülhet.

Zelenszkij az Európai Unió csúcstalálkozójához szólva, Kelet-Ukrajnából, a Pokrovszk térségéből azt is hangsúlyozta, hogy további nyugati szankciókra van szükség Oroszországgal szemben – beleértve az orosz gáz- és nukleáris szektort is. Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta, hogy szeretné, ha Ukrajna 2030 előtt csatlakozhatna az Európai Unióhoz.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Bitrex®
2025. november 04. 22:24
A Tomahawk indításához hadihajók tengeralattjárók szükségesek. Szárazföldön nemigen gyakori, illetve a szükséges platformra az amerikaiaknak is szükségük van.
vakiki
2025. november 04. 22:19
Tomahawk is,EU csatlakozás is?! Még valami? Semmit a szarházinak! Eltakarodhatna végre a francba.
alenka
2025. november 04. 22:14
Pán (úr) ....drogos stöpszli naci kobold: az oroszok levegőt vehetnek?....vagy az is szankcionálva lesz?.... Putin, előre!.....végezz ezzel a náci geci fajjal!
elégia
2025. november 04. 22:05
Zelenszkijnek nehéz a felfogása. 2030 után sem. Világos?
