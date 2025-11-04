Zelenszkij csúcsformában: már sürgeti Trumpot a Tomahawk rakéták miatt, sőt további szankciókat akar

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok nem fog Tomahawk rakétákat biztosítani Kijevnek, pedig hónapokon át azt sugallta, hogy erre még sor is kerülhet.

Zelenszkij az Európai Unió csúcstalálkozójához szólva, Kelet-Ukrajnából, a Pokrovszk térségéből azt is hangsúlyozta, hogy további nyugati szankciókra van szükség Oroszországgal szemben – beleértve az orosz gáz- és nukleáris szektort is. Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta, hogy szeretné, ha Ukrajna 2030 előtt csatlakozhatna az Európai Unióhoz.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP