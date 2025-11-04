Bejárták a világot ezek a képsorok: így fogadták edzőjük halálhírét a csapat játékosai

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfő este meghalt Mladen Zizovic, a szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Radnicski 1923 vezetőedzője. A közösségi oldalakat most bejárja az a videó, amelyen a játékosok megtudták a szörnyű hírt.

A játékosok a pályán tudták meg, hogy elhunyt a vezetőedzőjük (Fotó: fkradnicki.com)

A Radnicski 1923 vezetőedzője, Mladen Zizovic a Mladoszt elleni hétfő esti szerb bajnoki mérkőzés közben, a 22. percben esett össze az oldalvonal mellett. Az orvosi csapat egyből intézkedett, és úgy tűnt, sikerül stabilizálni a tréner állapotát, mert amikor behelyezték a mentőautóba, akkor Zizovic lélegzett. Ezt követően a meccs is folytatódott. Húsz perccel később azonban jött a lesújtó hír, hogy a vezetőedző a kórházba vezető úton meghalt. A találkozót ekkor már azonnal lefújta a játékvezető.

A játékosok reakciója