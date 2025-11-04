Ft
Radnicki 1923 gyász tragédia videó Szerbia

Bejárták a világot ezek a képsorok: így fogadták edzőjük halálhírét a csapat játékosai

2025. november 04. 20:30

Hétfőn elhunyt a Radnicski 1923 vezetőedzője, Mladen Zizovic. A játékosok a pályán tudták meg, hogy nem sikerült megmenteni a szakember életét.

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfő este meghalt Mladen Zizovic, a szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Radnicski 1923 vezetőedzője. A közösségi oldalakat most bejárja az a videó, amelyen a játékosok megtudták a szörnyű hírt.

A játékosok a pályán tudták meg, hogy elhunyt a vezetőedzőjük
A játékosok a pályán tudták meg, hogy elhunyt a vezetőedzőjük (Fotó: fkradnicki.com)

A Radnicski 1923 vezetőedzője, Mladen Zizovic a Mladoszt elleni hétfő esti szerb bajnoki mérkőzés közben, a 22. percben esett össze az oldalvonal mellett. Az orvosi csapat egyből intézkedett, és úgy tűnt, sikerül stabilizálni a tréner állapotát, mert amikor behelyezték a mentőautóba, akkor Zizovic lélegzett. Ezt követően a meccs is folytatódott. Húsz perccel később azonban jött a lesújtó hír, hogy a vezetőedző a kórházba vezető úton meghalt. A találkozót ekkor már azonnal lefújta a játékvezető.

A játékosok reakciója


Zizovicot másfél héttel ezelőtt, október 23-án nevezték ki a Radnicski 1923 vezetőedzőjének. Ez volt a harmadik mérkőzése az együttes kispadján. Korábban dolgozott hazájában, Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában és Szaúd-Arábiában is. 

Tavaly nyáron ő volt a Borac Banja Luka vezetőedzője a Ferencvárossal szemben tizenegyespárbajban elveszített Európa-liga-párharc alkalmával, majd a Konferencialiga főtábláján is ő irányította a csapatot. Játékos-pályafutása során szinte végig hazájában futballozott, s két felkészülési meccsen a bosnyák válogatottban is szerepelhetett 2008 nyarán.

Mladen Zizovic negyvennégy évet élt.

Nyitókép: Facebook / FK Radnicski 1923

 

