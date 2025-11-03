Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Radnicki 1923 gyász tragédia Szerbia

Tragédia Szerbiában: meccs közben rosszul lett és meghalt egy 44 éves futballedző

2025. november 03. 22:34

Tragikus hír érkezett Szerbiából: hétfő este meghalt Mladen Zizovic, az élvonalbeli Radnicski 1923 labdarúgócsapatának vezetőedzője.

2025. november 03. 22:34
null

A Mladoszt elleni hétfő esti szerb bajnoki mérkőzés közben összeesett a pálya mellett, majd nem sokkal később meghalt Mladen Zizovic, a Radnicski 1923 labdarúgócsapatának vezetőedzője – számolt be a tragikus hírről a helyi sajtó és a kragujevaci klub.

„Klubunk nemcsak egy nagyszerű szakembert, hanem mindenekelőtt egy jó embert, barátot és sportolót veszített el, aki tudásával, energiájával és nemességével mély nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerték” – áll a Radnicski 1923 közleményében.

 

A bosnyák szakember a hétfői találkozó 22. percében rogyott a földre az oldalvonal mellett. Az orvosi csapat egyből intézkedett, és úgy tűnt, sikerül stabilizálni a tréner állapotát, mert amikor behelyezték a mentőautóba, akkor Zizovic lélegzett. Ezt követően a meccs is folytatódott. Húsz perccel később azonban jött a lesújtó hír, hogy a vezetőedző a kórházba vezető úton meghalt. A találkozót ekkor már azonnal lefújta a játékvezető.

 

Zizovicot másfél héttel ezelőtt, október 23-án nevezték ki a Radnicski 1923 vezetőedzőjének. Ez volt a harmadik mérkőzése az együttes kispadján. Korábban dolgozott hazájában, Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában és Szaúd-Arábiában is. 

Tavaly nyáron ő volt a Borac Banja Luka vezetőedzője a Ferencvárossal szemben tizenegyespárbajban elveszített Európa-liga-párharc alkalmával,

majd a Konferencialiga főtábláján is ő irányította a csapatot. Játékos-pályafutása során szinte végig hazájában futballozott, s két felkészülési meccsen a bosnyák válogatottban is szerepelhetett 2008 nyarán.

Mladen Zizovic negyvennégy évet élt.

Nyitókép: Facebook / FK Radnicski 1923

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!