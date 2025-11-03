Tragédia Szerbiában: meccs közben rosszul lett és meghalt egy 44 éves futballedző

A Mladoszt elleni hétfő esti szerb bajnoki mérkőzés közben összeesett a pálya mellett, majd nem sokkal később meghalt Mladen Zizovic, a Radnicski 1923 labdarúgócsapatának vezetőedzője – számolt be a tragikus hírről a helyi sajtó és a kragujevaci klub.

„Klubunk nemcsak egy nagyszerű szakembert, hanem mindenekelőtt egy jó embert, barátot és sportolót veszített el, aki tudásával, energiájával és nemességével mély nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerték” – áll a Radnicski 1923 közleményében.

A bosnyák szakember a hétfői találkozó 22. percében rogyott a földre az oldalvonal mellett. Az orvosi csapat egyből intézkedett, és úgy tűnt, sikerül stabilizálni a tréner állapotát, mert amikor behelyezték a mentőautóba, akkor Zizovic lélegzett. Ezt követően a meccs is folytatódott. Húsz perccel később azonban jött a lesújtó hír, hogy a vezetőedző a kórházba vezető úton meghalt. A találkozót ekkor már azonnal lefújta a játékvezető.