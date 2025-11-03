Tragédia Szerbiában: meccs közben rosszul lett és meghalt egy 44 éves futballedző

Éles kritikával néz szembe Szerbia: a svédek szerint Belgrád nem tesz eleget a korrupció elleni küzdelemben
Tragikus hír érkezett Szerbiából: hétfő este meghalt Mladen Zizovic, az élvonalbeli Radnicski 1923 labdarúgócsapatának vezetőedzője.
A Mladoszt elleni hétfő esti szerb bajnoki mérkőzés közben összeesett a pálya mellett, majd nem sokkal később meghalt Mladen Zizovic, a Radnicski 1923 labdarúgócsapatának vezetőedzője – számolt be a tragikus hírről a helyi sajtó és a kragujevaci klub.
„Klubunk nemcsak egy nagyszerű szakembert, hanem mindenekelőtt egy jó embert, barátot és sportolót veszített el, aki tudásával, energiájával és nemességével mély nyomot hagyott mindazok szívében, akik ismerték” – áll a Radnicski 1923 közleményében.
A bosnyák szakember a hétfői találkozó 22. percében rogyott a földre az oldalvonal mellett. Az orvosi csapat egyből intézkedett, és úgy tűnt, sikerül stabilizálni a tréner állapotát, mert amikor behelyezték a mentőautóba, akkor Zizovic lélegzett. Ezt követően a meccs is folytatódott. Húsz perccel később azonban jött a lesújtó hír, hogy a vezetőedző a kórházba vezető úton meghalt. A találkozót ekkor már azonnal lefújta a játékvezető.
Zizovicot másfél héttel ezelőtt, október 23-án nevezték ki a Radnicski 1923 vezetőedzőjének. Ez volt a harmadik mérkőzése az együttes kispadján. Korábban dolgozott hazájában, Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában és Szaúd-Arábiában is.
Tavaly nyáron ő volt a Borac Banja Luka vezetőedzője a Ferencvárossal szemben tizenegyespárbajban elveszített Európa-liga-párharc alkalmával,
majd a Konferencialiga főtábláján is ő irányította a csapatot. Játékos-pályafutása során szinte végig hazájában futballozott, s két felkészülési meccsen a bosnyák válogatottban is szerepelhetett 2008 nyarán.
Mladen Zizovic negyvennégy évet élt.
Nyitókép: Facebook / FK Radnicski 1923