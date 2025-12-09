A Vajdaságban együtt szurkolnak székelyek, fradisták és újpestiek

– árulta el Zsemberi a Sport Forum Hungaryn. – A tavalyi, igen sikeres évadunk után néhány játékost eladtunk, edzőt is cseréltünk, és egy kis krízisbe kerültünk. Az európai kupaindulás így sem elérhetetlen. Most már saját nevelésű edző vezeti az első csapatot. Előtte az utánpótlásban dolgozott, reméljük, idővel jobb eredményeket fog produkálni.”

Ezzel fordítottan arányosan a hat éve alapított akadémia munkája éppen most látszik beérni, és az eddig a kiesés elkerülése ellen harcoló korosztályos együttesek már a tabella elején állnak.

„Az összes edzőnk a környékről való, egyet kivéve mindenki magyar, igyekszünk a saját környezetünkből építeni, hozni, nevelni” – mutatta be a műhely működését a klubvezető. – Huszonnégy helyen vannak alközpontjaink, összesen kétezer gyermek van nálunk, ebből körülbelül kétszáz az akadémián. A lányok száma is száz felett van, a női első csapatunk harmadik a bajnokságban. Ügyesek, szimpatikusak, küzdenek – az őszinte, harcias szellemük még a fiúknak is jó példa. Körülöttünk a délszláv nemzetek gyerekei sokkal harciasabbnak vannak nevelve, azért is kellenek a magyar edzők az utánpótlásba, hogy megértsék a magyar gyerekek lelkületét.”

Magyarországnak képeznek a Vajdaságban

Magyar fiatalból is sok van a TSC-ben, ugyanakkor az első keretbe még nem tudtak felkerülni – de ennek is jó oka van.