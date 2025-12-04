Ft
12. 04.
csütörtök
gyász Veszprém kézilabda

Elhunyt az ország egykori legjobb kézilabdázója: Mohácsi Árpád 52 évesen ment el

2025. december 04. 10:53

A kiváló, magyar és görög bajnok, kupagyőztes, gólkirály átlövőt 2000-ben az év hazai kézilabdázójának választották meg. Az újkígyósi Mohácsi Árpád még Athén díszpolgári címét is kiérdemelte, miután bajnokcsapatot csinált a fővárosiakból.

2025. december 04. 10:53
null

Ötvenkét éves korában elhunyt Mohácsi Árpád korábbi 77-szeres magyar válogatott kézilabdázó. A kiváló átlövő a Nyíregyháza, a Dunaferr és a Veszprém után Katarban és Athénban is játszott, Magyarországon és Görögországban is volt bajnok, kupagyőztes és gólkirály egyaránt. 2000-ben az év magyar kézilabdázójának választották meg, érdemei elismeréseként gyerekkori faluja, Újkígyós mellett a görög főváros is díszpolgári címmel tüntette ki. Mohácsi Árpád az utóbbi években már visszavonultan élt Újkígyóson, az edzősködés mellett vízóra-leolvasóként dolgozott civil állásban. 

(Nyitókép: Facebook/Veszprém Handball Club)

