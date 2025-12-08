Innen már nincs visszaút: Magyarország és Szlovákia az Európai Unió Bíróságához fordul – Ausztria követné a példájukat

Megfagyott a levegő: Szijjártó Bécsben vitt be olyan gyomrost Brüsszelnek, hogy azóta sem tértek magukhoz
Az Európai Unió bizonyos megközelítései károsak és veszélyesek a nemzetközi politikában – véli a külgazdasági és külügyminiszter.
A két ország az Európai Unió Bíróságán kezdeményezi a tervezett orosz energiahordozó-importtilalom eltörlését, míg az FPÖ bécsi frakcióvezetője azt mondta, Ausztriának követnie kellene a példájukat a semlegesség megőrzésében és a szankciós politika elutasításában.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország Szlovákiával együtt az Európai Unió Bíróságán kezdeményezi a tervezett orosz energiahordozó-importtilalom eltörlését – írja a DenníkN.
Maksimilijan Kraus, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi frakcióvezetője eközben arról beszélt, hogy
az EU nyomást gyakorol Szlovákiára, Szerbiára és Magyarországra, mert nem csatlakoznak az Oroszország elleni szankciókhoz.
A politikus a b92 szerint kiemelte, hogy Ausztriának követnie kellene a példájukat a semlegesség megőrzésében és a szankciós politika elutasításában.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
