Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európai Unió Bíróság Magyarország külügyminiszter Szerbia Ausztria Szijjártó Péter EU Szlovákia FPÖ

Innen már nincs visszaút: Magyarország és Szlovákia az Európai Unió Bíróságához fordul – Ausztria követné a példájukat

2025. december 08. 10:16

A két ország az Európai Unió Bíróságán kezdeményezi a tervezett orosz energiahordozó-importtilalom eltörlését, míg az FPÖ bécsi frakcióvezetője azt mondta, Ausztriának követnie kellene a példájukat a semlegesség megőrzésében és a szankciós politika elutasításában.

2025. december 08. 10:16
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország Szlovákiával együtt az Európai Unió Bíróságán kezdeményezi a tervezett orosz energiahordozó-importtilalom eltörlését – írja a DenníkN.

Maksimilijan Kraus, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi frakcióvezetője eközben arról beszélt, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt
Tovább a cikkhezchevron

az EU nyomást gyakorol Szlovákiára, Szerbiára és Magyarországra, mert nem csatlakoznak az Oroszország elleni szankciókhoz.

A politikus a b92 szerint kiemelte, hogy Ausztriának követnie kellene a példájukat a semlegesség megőrzésében és a szankciós politika elutasításában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 08. 13:14
az energiapolitika tagallami hataskor !
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. december 08. 13:10
Musk: "Európa a negyedik Reich". Igaza van.
Válasz erre
0
0
Lami66
2025. december 08. 12:32
Ha az összes uniós intézmény ellenünk van, vajon mit várhatunk el az unijós bíróságtól? Csak nem függetlenséget és józan korrekt jogi döntést? Kecskére káposztát????
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. december 08. 12:18
nNem sok az esély, de a jogi utat be kell tartani, végig kell vinni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!