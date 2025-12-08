Innen már nincs visszaút: Magyarország és Szlovákia az Európai Unió Bíróságához fordul – Ausztria követné a példájukat

Mondhatott volna-e nemet Mária? – elmélkedés a legszabadabb igenről

Ma van a szeplőtelen fogantatás ünnepe: mit jelent az, hogy valaki „kegyelemmel teljes”, és hogyan egyeztethető össze ez az állapot a szabad akarattal? Ádám Rebeka Nóra írása.