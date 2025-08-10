Figyelmeztették Macront és a briteket: csalfa illúziót kergetnek

A francia kezdeményezés Emmanuel Macron elnöktől származik, és ha megvalósul, Franciaország és az Egyesült Királyság lennének az első G7-tagállamok, amelyek elismerik Palesztinát.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a francia lépés véget vetett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalásoknak.