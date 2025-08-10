Ft
Figyelmeztették Macront és a briteket: csalfa illúziót kergetnek

2025. augusztus 10. 20:49

Az amerikai külügyminiszter már üzent a franciáknak, és most Macron megkapta a magáét Netanjahutól is.

2025. augusztus 10. 20:49
„Szégyenletesnek” nevezte több európai országnak – köztük Franciaország és Nagy-Britannia – a palesztin állam hivatalos elismerésére irányuló tervét Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 10-én – számolt be a Politico.

Ma a zsidó közvélemény többsége ellenzi a palesztin államot, mert tudják, hogy az nem békét hoz, hanem háborút”

– mondta egy sajtótájékoztatón a miniszterelnök, hozzátéve:

Nem követünk el nemzeti öngyilkosságot azért, hogy két percig kedvező véleménycikket szülessenek rólunk.”

Netanjahu szerint „csalfa illúzió” azt hinni, hogy az elismerés békét teremtene, és csalódottságát fejezte ki, hogy

európai országok és Ausztrália is ebbe a nyúlüregbe sétálna bele”.

A francia kezdeményezés Emmanuel Macron elnöktől származik, és ha megvalósul, Franciaország és az Egyesült Királyság lennének az első G7-tagállamok, amelyek elismerik Palesztinát.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a francia lépés véget vetett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalásoknak.

Netanjahu hangsúlyozta: „ha a palesztinok itt akarnak élni mellettünk, fel kell hagyniuk azzal, hogy a pusztulásunkat kívánják. Független államot adni nekik, annak minden velejárójával, a jövőbeli biztos háborút jelent.”

***

Fotó: ABIR SULTAN / POOL / AFP

counter-revolution
2025. augusztus 10. 22:43
„Aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a Hamásznak való pénz átutalását… Ez a stratégiánk része, hogy elszigeteljük a gázai palesztinokat a ciszjordániai palesztinoktól.” - Benjamin Netanjahu, 2019. március
Válasz erre
1
1
karakter-2
2025. augusztus 10. 21:46
"westend 2025. augusztus 10. 21:40 " --- Az okt. 7-i terrort senki nem védi (akár az izraeli hadsereg követte el, akár a Hamász). Kegyetlen, embertelen dolog volt, minden jóérzésű ember átérzi a tragédiát. Csakhogy amit azóta Izrael művelt védhetetlen. Minimális emberi érzéssel nem lehet védeni az a pusztítást, népirtást és tömeges kiéheztetést, ami ott történik. Egyszerűen a Sátán fattyai vagytok.
Válasz erre
1
1
westend
2025. augusztus 10. 21:40
karakter-2 2025. augusztus 10. 21:34 • "A Sátán fattyai vagytok!" - szerintem is nagyon gáz, hogy a hamász terroristái iskolák meg kórházak mögé bújva működnek. De az is érdekes, hogy a unicef csak az egyik oldalon játszik számolgatóst..
Válasz erre
1
1
karakter-2
•••
2025. augusztus 10. 21:34 Szerkesztve
Ízisz karakter-2 2025. augusztus 10. 21:23 Z. Az iszlamista náci terrorista Hamász számokat nyomatod!!! 💯🖕😖" --- Jó, akkor írom a z UNICEF számait a gázai gyermekáldozatokról: "A Gázai övezetben több mint 50 000 gyermek halt meg vagy sérült meg. - "more than 50,000 children reportedly killed or injured in the Gaza Strip" unicef.org/press-releases/unimaginable-horrors-more-50000-children-reportedly-killed-or-injured-gaza-strip (Sajnos ez több, mint 2 hónapos adat.) A Sátán fattyai vagytok!
Válasz erre
0
2
