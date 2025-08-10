Figyelmeztették Macront és a briteket: csalfa illúziót kergetnek

Bréking: Macron elismeri a palesztin államot
„Részemről mindent megteszek ennek érdekében, mert hiszem, hogy ez a helyes” – mondta korábban a francia elnök, most pedig meg is húzta a váratlant.
Az amerikai külügyminiszter már üzent a franciáknak, és most Macron megkapta a magáét Netanjahutól is.
„Szégyenletesnek” nevezte több európai országnak – köztük Franciaország és Nagy-Britannia – a palesztin állam hivatalos elismerésére irányuló tervét Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 10-én – számolt be a Politico.
Ma a zsidó közvélemény többsége ellenzi a palesztin államot, mert tudják, hogy az nem békét hoz, hanem háborút”
– mondta egy sajtótájékoztatón a miniszterelnök, hozzátéve:
Izrael, Gáza, Szíria és Irán volt a téma az MCC Feszt nagy sikerű Közel-Kelet paneljén.
Nem követünk el nemzeti öngyilkosságot azért, hogy két percig kedvező véleménycikket szülessenek rólunk.”
Netanjahu szerint „csalfa illúzió” azt hinni, hogy az elismerés békét teremtene, és csalódottságát fejezte ki, hogy
európai országok és Ausztrália is ebbe a nyúlüregbe sétálna bele”.
Sayfo Omar szerint Macron nem gondolja annyira komolyan a lépést, hogy a zsebébe is nyúljon miatt, vagy felrúgja a francia–izraeli gazdasági kapcsolatokat.
A francia kezdeményezés Emmanuel Macron elnöktől származik, és ha megvalósul, Franciaország és az Egyesült Királyság lennének az első G7-tagállamok, amelyek elismerik Palesztinát.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a francia lépés véget vetett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalásoknak.
Macron döntése nemes egyszerűséggel meghiúsította a gázai tűzszünetet – a Hamász pedig most győztesnek érezheti magát.
Netanjahu hangsúlyozta: „ha a palesztinok itt akarnak élni mellettünk, fel kell hagyniuk azzal, hogy a pusztulásunkat kívánják. Független államot adni nekik, annak minden velejárójával, a jövőbeli biztos háborút jelent.”
A terrorszervezet „teljes értékű háborús bűncselekménynek” minősítette Izrael tervét.
***
Fotó: ABIR SULTAN / POOL / AFP