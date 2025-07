A palesztin államiság francia elismerése aligha lesz több politikai gesztusnál – a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője a Mandinernek

Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter óvta a hatalmakat az egyoldalú lépéstől és személyesen figyelmeztette a francia és a brit külügyminisztereket, hogy Izrael a palesztin állam egyoldalú elismerésére válaszul

annektálhatja a ciszjordániai C övezet bizonyos részeit és

legalizálhatja az engedély nélküli telepeket.

Mivel az úgynevezett C terület Ciszjordánia 60 százalékát jelenti, amelybe érzékeny területek is beletartoznak, ez egy elég nyitott fenyegetésnek tekinthető”

– mondta el Sayfo Omar, hozzátéve úgy látszik, az izraeli válasz mégsem volt elég erélyes.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Macron már korábban sem egy szóló akcióban, hanem egy nemzetközi folyamatban gondolkodott. A francia elnök azt szorgalmazza, hogy

azzal egy időben, amikor Franciaország elismeri Palesztinát, több arab állam ismerje el Izraelt.

Ezzel Macron továbbra is a már eleve halva született kétállami megoldás mellett tette le a voksát”

– fogalmazott a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője, felidézve, hogy az utóbbi két évtized közel-keleti eseményei minden eddiginél inkább zárójelbe tették ezt a koncepciót.

Még mélyebbre a zsákutcában?

Szerinte már csak amiatt is így van ez, hogy az 1993-as Oslói megállapodás óta 700 ezerre nőtt a zsidó telepesek száma az ENSZ által a palesztin állam részének tekintett területeken.

Ők ott fognak maradni, és velük együtt az a helyzet is, hogy valahol működik az együttélés a helyi palesztinokkal, valahol viszont folyamatosak a konfliktusok”

– szögezte le Sayfo Omar, aki szerint erre a jobbra tolódott izraeli politika is rásegít, akárcsak a változó demográfiai helyzet:

Az izraeli társadalomnak egyre nagyobb hányadát teszik ki az egykor közel-keleti országokból és Észak-Afrikából bevándorolt mizrahi és szefárd zsidók, akik az eredetileg államalkotó európai zsidóknál jellemzően vallásosabbak és nacionalistábbak. Ezért a mindenkori izraeli kormány valószínűleg továbbra is támogatni fogja a telepeseket.”

Emlékeztetett, hogy 2005-ben is jelentős viharokat kavart, mikor Ariel Sharon felszámolta a gázai zsidó telepeket és visszavonulásra kényszerített 8000 telepest. Most 700 ezer emberről van szó, ráadásul míg Gáza nem igazán fontos a judaizmus szempontjából, addig Ciszjordánia, vagy ahogy Izraelben sokan nevezik, Júdea és Szamária nagyon is jelentős.

A Palesztin Hatóság túlélése lehet a tét

A szakértő szerint a Palesztin Hatóság ciszjordániai legitimitása és autoritása is meglehetősen gyenge a palesztinok körében: