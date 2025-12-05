Őrjöngenek von der Leyenék: Magyarország nem hagyta eladósítani az Európai Uniót Ukrajna kedvéért

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság azt szeretné, ha a december 18-ai EU-csúcson a tagállamok jóváhagynák azt a 165 milliárd eurós jóvátételi hitelcsomagot, amelyet befagyasztott orosz állami pénzeszközökből fedeznének, Ukrajna gazdaságának életben tartása érdekében. Csakhogy a vagyont legnagyobb részben kezelő Belgium továbbra is ellenáll, mert a nyilatkozatok alapján joggal tart attól,

hogyha Oroszország bepereli az EU-t, Belgium állhatná a számla nagy részét.

Ezért is tekintették fontos menekülőútnak az uniós vezetők az eurokötvény-kibocsátást, amely közösségi adósság formájában segíthette volna Kijevet.