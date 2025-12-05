Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Brüsszel Magyarország orosz vagyon Ukrajna Ursula von der Leyen Bart De Wever Friedrich Merz Európai Bizottság Belgium

Őrjöngenek von der Leyenék: Magyarország nem hagyta eladósítani az Európai Uniót Ukrajna kedvéért

2025. december 05. 22:18

A belgák közben továbbra sem engedik, hogy az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozza Ukrajnát.

2025. december 05. 22:18
null

Magyarország pénteken egyértelműen elutasította az eurokötvények kibocsátását, ezzel az Európai Bizottság elesett az Ukrajna finanszírozására szánt „B-tervétől”, miközben Belgium továbbra is blokkolja az orosz központi banki vagyon felhasználását – adta hírül a Politico.

 

Bart De Wever felkészülhet rá, hogy a háborúpárti uniós vezetők mindent bevetnek majd annak érdekében, hogy megtörjék a belga ellenállást
Forrás: JOHN THYS / AFP

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság azt szeretné, ha a december 18-ai EU-csúcson a tagállamok jóváhagynák azt a 165 milliárd eurós jóvátételi hitelcsomagot, amelyet befagyasztott orosz állami pénzeszközökből fedeznének, Ukrajna gazdaságának életben tartása érdekében. Csakhogy a vagyont legnagyobb részben kezelő Belgium továbbra is ellenáll, mert a nyilatkozatok alapján joggal tart attól,

hogyha Oroszország bepereli az EU-t, Belgium állhatná a számla nagy részét.

Ezért is tekintették fontos menekülőútnak az uniós vezetők az eurokötvény-kibocsátást, amely közösségi adósság formájában segíthette volna Kijevet.

December 5-én azonban Magyarország hivatalosan is kizárta ennek a lehetőséget.

A magyar vétó órákkal azelőtt érkezett, hogy Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben vacsorán találkozott Bart De Wever belga miniszterelnökkel, hogy meggyőzze őt az orosz vagyon Ukrajnának történő átadásáról.

Merz hangsúlyozta:

Nem rábeszélni akarom, hanem meggyőzni, hogy ez a helyes út.”

Németország 25 százalékos pénzügyi garanciát ajánlott fel Belgium megnyugtatására, de De Wever ennél szélesebb, teljes európai uniós garanciacsomagot szeretne.

A Bizottság szerdán két opciót tett le az asztalra:

  • a befagyasztott orosz vagyonra épülő hitelt, illetve
  • az eurokötvényt, amelyhez most egyhangú támogatás hiányában nem lehet nyúlni.

Az eurokötvények magyar elutasítása így még magasabbra emeli a tétet. A következő napokban intenzív tárgyalások várhatók, a belgákra pedig valószínűleg minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik majd, de uniós tisztviselők nem számítanak gyors áttörésre, tekintettel Belgium erős fenntartásaira.

Közben a Bizottság ismételten hangsúlyozta azt az érvet, ami eddig sem győzte meg De Wevert: a tervezett konstrukció szerintük jogilag védhető, és minimálisra csökkenti Belgium kockázatait.

Szarvas Szilveszter

Nemet mondott Ursula von der Leyennek Bart De Wever belga miniszterelnök

Nem adja oda a Bizottságnak az Európában befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz vagyont.

A jóváhagyásra váró csomag

  • 115 milliárd eurót irányoz elő Ukrajna védelmi iparának fejlesztésére,
  • további 50 milliárd eurót pedig az ukrán állami működés fenntartására.

A háborúpárti uniós vezetők most valószínűleg mindent bevetnek majd, hogy megpuhítsák a belgákat, miután Magyarország egyértelműen elzárta a kollektív eladósodás előtti utat.

***

Fotó: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

 

