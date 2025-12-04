„Oroszország sohasem fogja elveszíteni ezt a háborút” – ki nem találná, kitől hangzott el a kijelentés

Mint a forró krumplit, úgy dobálja egymásnak Belgium és az EU az oroszok kifosztásának kockázatát
140 milliárdos befagyasztott orosz vagyonról van szó, Moszkva szétperelhetné az ennek gazdát adó belgákat.
Nem, nem Orbán Viktortól, sőt még csak nem is valamelyik nyugat-európai jobboldali pártvezetőtől.
Bart De Wever belga kormányfő szerint súlyos következményekkel járna az orosz vagyon elkobzása, és Európa nincs felkészülve a kockázatok közös vállalására.
A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerint a miniszterelnök szokatlanul nyílt és kemény hangú beszédet mondott egy brüsszeli konferencián.
Ki hiszi el igazán, hogy Oroszország veszíteni fog Ukrajnában? Ez egy mese, egy teljes illúzió”
– jelentette ki.
A belga politikus az Európai Unió vezetőinek tervére reagált, amely szerint a jó részt Brüsszelben befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznák Ukrajna támogatásának egy részét.
De Wever elmondta, „hihetetlen nyomás nehezedik” kormányára az ügyben, majd emlékeztetett:
az érintett összeg az orosz jegybank pénze.
Bár – ahogy fogalmazott – „szép történet lenne” elvenni a pénzt a „rosszfiú” Putyintól, és odaadni a „jófiú” Ukrajnának, ám ezt példátlan lépésnek tartja. Hangsúlyozta:
Oroszország sohasem fogja elveszíteni ezt a háborút.”
De szerinte
nem is kívánatos, hogy Oroszország veszítsen, mert egy nukleáris hatalom destabilizálódása beláthatatlan következményekkel járna.
Befagyasztott vagyon elkobzása pedig „még soha nem történt meg” az államközi kapcsolatok történetében, még a második világháború után sem kobozták el Németország pénzét.
A kockázatokról szólva De Wever egyértelművé tette:
Moszkva jelezte, hogy megtorolná a lépést.
Belgium és személy szerint én örökké, életünk végéig érezni fogjuk a következményeket. Ez elég hosszú időnek tűnik számomra”
– kommentálta a miniszterelnök a fenyegetést.
Felvetette azt is, hogy Oroszország válaszul
És – tette hozzá – más autoriter államok, például Fehéroroszország vagy Kína is elkezdhetnék elkobozni a nyugati befektetéseket.
Átgondoltuk mindezt? Nem!”
– mutatott rá.
A belga kormányfő azt is elárulta, megkérdezte uniós kollégáit, hajlandók-e közösen viselni Belgium kockázatait.
Csak Németország mondta, hogy kész erre”
– válaszolta. Összeurópai garanciák hiányában pedig világossá tette:
Mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet.”
Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a brüsszeli elit szócsöve, a Politico már nem is hagyta szó nélkül a határozott kiállást, és éppen csak oroszpártisággal nem vádolták meg a belga kormányt.
***
Fotó: DENIS BALIBOUSE / POOL / AFP