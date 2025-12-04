„Oroszország sohasem fogja elveszíteni ezt a háborút” – ki nem találná, kitől hangzott el a kijelentés

– jelentette ki.

A belga politikus az Európai Unió vezetőinek tervére reagált, amely szerint a jó részt Brüsszelben befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznák Ukrajna támogatásának egy részét.

De Wever elmondta, „hihetetlen nyomás nehezedik” kormányára az ügyben, majd emlékeztetett:

az érintett összeg az orosz jegybank pénze.

Bár – ahogy fogalmazott – „szép történet lenne” elvenni a pénzt a „rosszfiú” Putyintól, és odaadni a „jófiú” Ukrajnának, ám ezt példátlan lépésnek tartja. Hangsúlyozta: