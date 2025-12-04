Ft
12. 05.
péntek
Euroclear orosz vagyon Ukrajna Bart De Wever Oroszország Európai Unió Belgium

„Oroszország sohasem fogja elveszíteni ezt a háborút" – ki nem találná, kitől hangzott el a kijelentés

2025. december 04. 22:10

Nem, nem Orbán Viktortól, sőt még csak nem is valamelyik nyugat-európai jobboldali pártvezetőtől.

2025. december 04. 22:10
null

Bart De Wever belga kormányfő szerint súlyos következményekkel járna az orosz vagyon elkobzása, és Európa nincs felkészülve a kockázatok közös vállalására.

Bart De Wever és Ursula von der Leyen – A belga miniszterelnök teljesen keresztbe feküdt az EU tervének
Bart De Wever és Ursula von der Leyen: a belga miniszterelnök teljesen keresztbe feküdt az EU tervének / Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerint a miniszterelnök szokatlanul nyílt és kemény hangú beszédet mondott egy brüsszeli konferencián.

Ki hiszi el igazán, hogy Oroszország veszíteni fog Ukrajnában? Ez egy mese, egy teljes illúzió”

– jelentette ki.

A belga politikus az Európai Unió vezetőinek tervére reagált, amely szerint a jó részt Brüsszelben befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznák Ukrajna támogatásának egy részét.

De Wever elmondta, „hihetetlen nyomás nehezedik” kormányára az ügyben, majd emlékeztetett:

az érintett összeg az orosz jegybank pénze.

Bár – ahogy fogalmazott – „szép történet lenne” elvenni a pénzt a „rosszfiú” Putyintól, és odaadni a „jófiú” Ukrajnának, ám ezt példátlan lépésnek tartja. Hangsúlyozta:

Oroszország sohasem fogja elveszíteni ezt a háborút.”

De szerinte

nem is kívánatos, hogy Oroszország veszítsen, mert egy nukleáris hatalom destabilizálódása beláthatatlan következményekkel járna.

Befagyasztott vagyon elkobzása pedig „még soha nem történt meg” az államközi kapcsolatok történetében, még a második világháború után sem kobozták el Németország pénzét.

A kockázatokról szólva De Wever egyértelművé tette:

Moszkva jelezte, hogy megtorolná a lépést.

Belgium és személy szerint én örökké, életünk végéig érezni fogjuk a következményeket. Ez elég hosszú időnek tűnik számomra”

– kommentálta a miniszterelnök a fenyegetést.

Felvetette azt is, hogy Oroszország válaszul

  • lefoglalhatná a belgiumi központú Euroclear 16 milliárd eurós oroszországi vagyonát, illetve
  • az összes oroszországi belga gyárat.

És – tette hozzá – más autoriter államok, például Fehéroroszország vagy Kína is elkezdhetnék elkobozni a nyugati befektetéseket.

Átgondoltuk mindezt? Nem!”

– mutatott rá.

A belga kormányfő azt is elárulta, megkérdezte uniós kollégáit, hajlandók-e közösen viselni Belgium kockázatait.

Csak Németország mondta, hogy kész erre”

– válaszolta. Összeurópai garanciák hiányában pedig világossá tette:

Mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet.”

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a brüsszeli elit szócsöve, a Politico már nem is hagyta szó nélkül a határozott kiállást, és éppen csak oroszpártisággal nem vádolták meg a belga kormányt.

***

Fotó: DENIS BALIBOUSE / POOL / AFP
 

