Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Bart de Wever Oroszország vagyon Belgium

„Ez tiszta őrültség” – Egyetlen ember akasztotta meg Brüsszel háborús tervét, a Politico máris tombol

2025. december 04. 08:50

Az uniós vezetők már azt tervezgették, mire költik a 140 milliárd eurónyi orosz vagyont, amikor jött a hidegzuhany. A belga miniszterelnök váratlanul behúzta a kéziféket, és kerek perec kijelentette: nem teszik tönkre a saját országukat Kijev kedvéért.

2025. december 04. 08:50
null

Bart de Wever Belgium flamand miniszterelnöke váratlan akadályt jelent az Európai Bizottság törekvéseinek, amely kölcsönre használja fel az orosz befagyasztott vagyont. Egészen októberig az uniós vezetők azt gondolták, hogy a gazdasági szereplők által aggodalommal figyelt lépést ellenállás nélkül megtehetik. 

A Politico felidézi, hogy amikor az EU vezetői október 23-án megérkeztek Brüsszelbe, meg voltak róla győződve, hogy sima az útja egy hatalmas, mintegy 140 milliárd eurós kölcsönnek, amelyet belga bankokban befagyasztott orosz vagyon biztosít. Az uniós becslések szerint ez a pénz elég lenne arra, hogy Ukrajna legalább két évig még folytathassa a háborút Oroszország ellen. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A különböző miniszterelnökök és elnökök annyira meg voltak győződve a kölcsön tervéről, hogy már vitáztak is egymás között arról, hogyan kellene elkölteni a pénzt. 

Franciaország azt akarta, hogy Ukrajna európai gyártmányú fegyvereket vásároljon. Finnország és mások azzal érveltek, hogy Zelenszkijnek szabadon kell megvásárolnia a szükséges felszerelést, bárhol is találja meg.

A váratlan ellenállás 

Ekkor azonban Bart De Wever belga miniszterelnök közölte: túl nagy a kockázata annak, hogy az oroszok megtorlást alkalmaznak szuverén vagyonuk kisajátítása miatt. Abban az esetben, ha Moszkva megnyerné a Belgium vagy az Euroclear, az eszközöket tároló brüsszeli letéti intézmény ellen indított jogi eljárást, akkor nekik kellene egyedül visszafizetniük a teljes összeget. „Ez teljesen őrültség” – mondta. 

A Politico azzal vádolja a belgákat, hogy «blokádjukkal megakadályozták« Ukrajna európai szövetségének létrejöttét.

Ha a vezetők az októberi csúcstalálkozón megállapodtak volna a hitelterv gyors előrehaladásában, az erőteljes jelzést küldött volna Vlagyimir Putyinnak Ukrajna hosszú távú erejéről és Európa határozott elkötelezettségéről önmaga védelme iránt.”

A cikk azt állítja, hogy ez gyengítette meg Zelenszkij helyzetét, és még Donald Trump is békét akar kötni. 

Hiába tesz Ursula von der Leyen határozott nyilatkozatokat a pénzzel kapcsolatban a belga miniszterelnök legalább ennyire határozott: „Még nem vagyok meggyőzve, hadd fogalmazzak így” – mondta De Wever televíziós nyilatkozatában, amikor a Bizottság szerdán közzétette jogszabálytervezetét. 

„Nem fogjuk több száz milliárd eurós kockázatot belga vállakra rakni. Se ma, se holnap, soha.”

A Politico azon szörnyülködik, hogy a belga ellenállásnak az lehet a következménye, hogy Trump eléri, hogy békemegállapodás szülessen. 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!