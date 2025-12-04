„Ez tiszta őrültség” – Egyetlen ember akasztotta meg Brüsszel háborús tervét, a Politico máris tombol

Ekkor azonban Bart De Wever belga miniszterelnök közölte: túl nagy a kockázata annak, hogy az oroszok megtorlást alkalmaznak szuverén vagyonuk kisajátítása miatt. Abban az esetben, ha Moszkva megnyerné a Belgium vagy az Euroclear, az eszközöket tároló brüsszeli letéti intézmény ellen indított jogi eljárást, akkor nekik kellene egyedül visszafizetniük a teljes összeget. „Ez teljesen őrültség” – mondta.

A Politico azzal vádolja a belgákat, hogy «blokádjukkal megakadályozták« Ukrajna európai szövetségének létrejöttét.

Ha a vezetők az októberi csúcstalálkozón megállapodtak volna a hitelterv gyors előrehaladásában, az erőteljes jelzést küldött volna Vlagyimir Putyinnak Ukrajna hosszú távú erejéről és Európa határozott elkötelezettségéről önmaga védelme iránt.”

A cikk azt állítja, hogy ez gyengítette meg Zelenszkij helyzetét, és még Donald Trump is békét akar kötni.

Hiába tesz Ursula von der Leyen határozott nyilatkozatokat a pénzzel kapcsolatban a belga miniszterelnök legalább ennyire határozott: „Még nem vagyok meggyőzve, hadd fogalmazzak így” – mondta De Wever televíziós nyilatkozatában, amikor a Bizottság szerdán közzétette jogszabálytervezetét.