12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyel határ Németország Lengyelország migráció menedékjog bevándorlás Európai Unió

Hihetetlen: Nyugat-Európából özönlik el a migránsok Lengyelországot

2025. december 05. 22:25

Máshonnan kirakták őket, váratlan irányból próbálkoznak.

2025. december 05. 22:25


Lengyelország határán olyan menekültek bukkantak fel, akik nem keletről, hanem Nyugat-Európából indulnak útnak, hogy Varsóban kérjenek menedékjogot – adta hírül az Euronews. Jan Tombiński, Lengyelország berlini nagykövete eddig példátlan, új jelenségnek nevezve a helyzetet.

Lengyelország szorosan együttműködik a német hatóságokkal az új irányból érkező migráció megállítása érdekében
Lengyelország szorosan együttműködik a német hatóságokkal az új irányból érkező migráció megállítása érdekében
Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

A nagykövet közölte: a lengyel határőrök azt jelentették, hogy „a menekültek Nyugatról jönnek Lengyelországba”, és

olyan emberekről van szó, akik más uniós országokban sikertelenül próbáltak menedékjogot kapni, és most Lengyelországban szeretnének új kérelmet beadni.

A nagykövet szerint eddig a figyelem a belarusz útvonalra összpontosult, amelyet Varsó és az Európai Unió egy része Moszkva és Minszk szervezett nyomásgyakorlásaként tart számon. Tombiński ennek kapcsán hangsúlyozta:

a keleti határ „szigorúbb, mint bármely más európai határ”.

Bár az új irányból érkező menekültek száma egyelőre alacsony, Varsó mégis rákényszerül, hogy felülvizsgálja menekültügyi szabályait, és mérlegelje,

hogyan csökkenthető Lengyelország „vonzereje” azok számára, akik más uniós tagállamokból érkeznek.

A lengyel és a német rendőrség között mindennapos az együttműködés a határsértések megelőzése érdekében, közölte a nagykövet. Lengyelország októberben bejelentette, hogy 2026. április 4-éig meghosszabbítja a német határellenőrzéseket, mert a balti államoktól Nyugat-Európába vezető migrációs útvonal továbbra is aktív.

Donald Tusk kormányfő ugyanakkor jelezte: a határellenőrzések visszavonása a német kormány döntésein múlik. Tombiński hozzátette:

Amilyen gyorsan csak lehetséges, vissza akarunk térni a schengeni rendszerhez”, Varsónak „nem áll érdekében bevezetni a határfelügyeletet” a lengyel–német határon.

A lengyel diplomata szerint az új bevándorlási trend és az európai biztonsági környezet egyszerre teszik próbára Varsót, az új kihívás pedig új megoldásokat kíván.



Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP
 

