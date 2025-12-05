Hihetetlen: Nyugat-Európából özönlik el a migránsok Lengyelországot

A lengyel és a német rendőrség között mindennapos az együttműködés a határsértések megelőzése érdekében, közölte a nagykövet. Lengyelország októberben bejelentette, hogy 2026. április 4-éig meghosszabbítja a német határellenőrzéseket, mert a balti államoktól Nyugat-Európába vezető migrációs útvonal továbbra is aktív.

Donald Tusk kormányfő ugyanakkor jelezte: a határellenőrzések visszavonása a német kormány döntésein múlik. Tombiński hozzátette:

Amilyen gyorsan csak lehetséges, vissza akarunk térni a schengeni rendszerhez”, Varsónak „nem áll érdekében bevezetni a határfelügyeletet” a lengyel–német határon.

A lengyel diplomata szerint az új bevándorlási trend és az európai biztonsági környezet egyszerre teszik próbára Varsót, az új kihívás pedig új megoldásokat kíván.

