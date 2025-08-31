Brüsszeli álszentség mesterfokon: a lengyel kerítés „szolidaritás” – a magyar határzár „embertelen”

Ursula von der Leyen nagy mellénnyel jelentette be lengyelországi látogatásán, hogy az Európai Unió kiáll Lengyelország mellett, és a lengyel–belorusz határon felhúzott védvonal a „szolidaritás” szimbóluma.

Úgy tűnik, Brüsszelben most már különbséget tesznek „jó” és „rossz kerítés” között.

A logika pofonegyszerű: ha a lengyelek építik, és keletről védik Európát, akkor az bizony a közös biztonság záloga. Amennyiben viszont Magyarország emelt határzárat a déli határára, hogy a Balkán felől érkező illegális migránsáradatot megállítsa, akkor az hirtelen már nem európai szolidaritás, hanem „embertelen” és „elfogadhatatlan”.

My visit to the Poland-Belarus border was a demonstration of European solidarity.



A strong Poland and a strong Europe, safeguarding our borders and protecting all Europeans.



Our message is clear. And it is one that Belarus, and other actors in the region, are paying heed to. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Von der Leyen tehát most már nem is rejti véka alá a képmutatást:

„Lengyelország és Fehéroroszország határán tett látogatásom az európai szolidaritás demonstrációja volt.

Egy erős Lengyelország és egy erős Európa védi határainkat és minden európait. Üzenetünk világos. És Fehéroroszország, valamint a térség más szereplői is odafigyelnek rá.” – írta az X közösségi média felületén.

Tehát