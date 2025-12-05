Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

Eljött a fordulat, amire a magyar kormány már régóta felhívta a figyelmet
Júliusban az infláció éves alapon mérséklődésnek indult, két hónap után megállt a fogyasztói árak emelkedése.
Egyes édességek és nassolnivalók is kisebb kiszerelésben kaphatók, de ezt jelezniük kell az üzleteknek.
A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással, az elmúlt hetekben is több bejelentés érkezett a hatósághoz. Bár a gyártók és forgalmazók kötelesek közölni a változásokat, az árak alakulását továbbra sem lehet pontosan nyomon követni. A mostani termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is – írja a Portfolió.
Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot – idézi fel a portál. Megjegyzik:
elméletileg a kiszerelés méretének csökkenésével arányosan a termék ára is csökkenhet, de összességében nem ez a jellemző.
Az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is. A méretcsökkentés előtti árat ugyanakkor nem kötelező feltüntetniük az üzleteknek.
