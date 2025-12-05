Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
chips árucikk boltokban macskaeledel kolbász

Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

2025. december 05. 22:55

Egyes édességek és nassolnivalók is kisebb kiszerelésben kaphatók, de ezt jelezniük kell az üzleteknek.

2025. december 05. 22:55
null

A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással, az elmúlt hetekben is több bejelentés érkezett a hatósághoz. Bár a gyártók és forgalmazók kötelesek közölni a változásokat, az árak alakulását továbbra sem lehet pontosan nyomon követni. A mostani termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is – írja a Portfolió.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

 

Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot – idézi fel a portál. Megjegyzik:

elméletileg a kiszerelés méretének csökkenésével arányosan a termék ára is csökkenhet, de összességében nem ez a jellemző.

Az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is. A méretcsökkentés előtti árat ugyanakkor nem kötelező feltüntetniük az üzleteknek.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. december 06. 01:12
Mondok érdekesebbet, az A/4-es francia kockás füzetben kevesebb lett a rubrika.
Válasz erre
0
0
Nuttika
2025. december 06. 00:57
Ritkaság számba megy, ha a bolt jelzi, hogy kisebb a termék. Csak emlékezetből tudom, hogy az adott 1-2 éve még jelentősen nagyobb volt. Chipset pl. elérték, hogy nincs értelme venni, mert van olyanban, amiben annyira kevés van, hogy meg tudod számolni, hány szem van. De édességből is találkoztam olyannal, ahol nem csak kisebb lett, de még drágább is. Azt ritka volt, hogy vettem, de mivel a feléért nem éri meg megvenni....
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 06. 00:52
Legalább nem hízik el a magyar a kisebb kiszerelésű édesség és nassolnivalótól. Nagyobb baj az, ha az 1 kg-os liszt 90 deka, vagy az 1 literes tej 9 deci. Hányszor van ilyen! Oszt nem jelzi senki.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. december 06. 00:10
Mai észlelésem: sült kolbász ebédre, veszem elő a hűtőből az aldis dijoni mustárt. A fenébe, már szinte üres, megyek a kamrába az újabb üvegért, leteszem az asztalra, a másik mellé. Nézem, nézem, mondom neki: hej, szép öcsém, valahogy te kicsit fejletlenebb vagy, mint a bátyád, aki 3-4 hónappal idősebb nálad. Pedig szakasztott olyan vagy, csak kicsit alacsonyabb. És tényleg: kerek 5%-kal. Míg a bratyó 20 dekát nyomott, az öcskös már csak egy híján 20-at… És mindez külön értesítés helyett. Igen piti bagázs.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!