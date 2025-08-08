Itt a Hamász válasza Izrael döntésére, miszerint egész Gázát elfoglalnák

Izrael döntött: megszállják egész Gázát
A döntésben jogi okokból a „megszállás” helyett az „uralom átvétele” kifejezést használták, hogy elkerüljék a civil lakosságért való nemzetközi jogi felelősséget.
A terrorszervezet „teljes értékű háborús bűncselekménynek” minősítette Izrael tervét.
A Hamász „teljes értékű háborús bűncselekménynek” minősítette Izrael tervét, hogy elfoglalja Gáza városát, ami „magas árat” fog követelni – írja a CNN.
„A cionista kabinet jóváhagyta a Gáza városának elfoglalására és lakóinak kényszerű evakuálására irányuló terveket, ami új háborús bűncselekményt jelent, amelyet a megszálló hadsereg készül elkövetni a város és közel egymillió lakosa ellen” – áll a Hamász pénteki nyilatkozatában.
Figyelmeztetjük a bűnös megszállót, hogy ez a meggondolatlan kaland magas árat fog követelni, és nem lesz sétagalopp”
– tették hozzá.
Izrael biztonsági kabinetje pénteken jóváhagyta a Gázai város elfoglalására és az enklávé „biztonsági ellenőrzésének” kiterjesztésére irányuló tervet – közölte a miniszterelnöki hivatal.
