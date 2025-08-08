Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Izrael Hamász gáza

Itt a Hamász válasza Izrael döntésére, miszerint egész Gázát elfoglalnák

2025. augusztus 08. 14:02

A terrorszervezet „teljes értékű háborús bűncselekménynek” minősítette Izrael tervét.

2025. augusztus 08. 14:02
null

A Hamász „teljes értékű háborús bűncselekménynek” minősítette Izrael tervét, hogy elfoglalja Gáza városát, ami „magas árat” fog követelni – írja a CNN.

„A cionista kabinet jóváhagyta a Gáza városának elfoglalására és lakóinak kényszerű evakuálására irányuló terveket, ami új háborús bűncselekményt jelent, amelyet a megszálló hadsereg készül elkövetni a város és közel egymillió lakosa ellen” – áll a Hamász pénteki nyilatkozatában. 

Figyelmeztetjük a bűnös megszállót, hogy ez a meggondolatlan kaland magas árat fog követelni, és nem lesz sétagalopp” 

– tették hozzá.

Izrael biztonsági kabinetje pénteken jóváhagyta a Gázai város elfoglalására és az enklávé „biztonsági ellenőrzésének” kiterjesztésére irányuló tervet – közölte a miniszterelnöki hivatal.

Nyitókép: Majdi Fathi / NurPhoto /AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
asszaur
2025. augusztus 08. 15:59
%%% A Hamas-nak kb. 25 ezer harcosa lehetett a harc indulásakor, amiből nagyon sokan meghaltak, de a végére mégis 40 ezren lettek. Ha a cionisták elgondolkodnának, inkább vissza kellene vonulniuk. Nekik van hova! Az egész világ az övék......
Válasz erre
0
0
asszaur
2025. augusztus 08. 15:59
--> canadian-deplorable és a többi Választott népi kommentelőnek Osszefoglalom, amit tudni lehet a konfliktusról: Az október 7-i koncentrációs tábor kitörést az izraeli szolgálatok szervezték azon célból, hogy kiirtsák a 2millió gázai palesztint. Ezt nagyon könnyű bizonyítani, mert a sok tízezer rakéta amit a Hamas kilőtt, csak izraeli segítséggel juthatott be. Tudniillik Gáza 8 m magas betonfallal és szenzorrendszerrel volt körülvévem amin egy egér sem juthatott át észrevétlenül. A taktika az volt, hogy az Európát, szintén cionista segítséggel, elözönlő mohamedán migránsok, majd jól feldühítik a nyugati közvéleményt, és így a népirtás nyugodtan végrehajtható lesz. Hát ez nem így történt, mert jelentős a tiltakozás. Most Izrael vezetése úgy döntött, hogy mindennek ellenére végrehajtja a tervet. Egy dologgal nem számolnak. A palesztinoknak nincs hova hátrálniuk, ezért az IDF az eddiginél is, amit 10 ezer halottra tesznek, nagyobb lesz a veszteségük.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 08. 15:50
több muzulmán több terror
Válasz erre
0
0
csakazertisafideszrefogokszavazni
2025. augusztus 08. 15:17
Hajrá Palesztina !
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!