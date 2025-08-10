Ft
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Regős Gábor dollár Donald Trump Vlagyimir Putyin forint euro

Hihetetlen erősödésnek indult a forint a Putyin-Trump találkozó bejelentésének hatására

2025. augusztus 10. 19:39

És ez még csak a kezdet lehet.

2025. augusztus 10. 19:39
null

Rohamos mértékben erősödött a forint azt követően, hogy csütörtökön bejelentették az augusztus 15-én Alaszkában esedékes Putyin-Trump találkozót. Péntekre 396 forint alá zuhant az euro-forint árfolyam, ami az idei évben rekord alacsonynak számít.

Nemcsak az euróval, de a dollárral szemben is jelentősen javult a forint árfolyama: míg a hét elején 346 feletti árfolyamok is voltak, csütörtök éjjel volt olyan pillanat, amikor egy dollár kevesebb mint 340 forintot ért.

A Trump–Putyin-találkozó egyrészt a háború lezárása miatt lehet fontos, másrészt pedig azért, mert így egyelőre nem kell a piacnak újabb szankciók bevezetésétől tartani

– elemezte az adatokat az Indexnek nyilatkozva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az, hogy már önmagában a találkozó bejelentése ilyen kedvezően hatott a magyar valutára, bizakodásra adhat okot azt illetően, hogy egy sikeres megbeszélés, sőt, a béke megkötése még magasabbra repítheti a forint értékét.

Nyitókép: Mihail Klimentyev/AFP

