Hihetetlen erősödésnek indult a forint a Putyin-Trump találkozó bejelentésének hatására

Nemcsak az euróval, de a dollárral szemben is jelentősen javult a forint árfolyama: míg a hét elején 346 feletti árfolyamok is voltak, csütörtök éjjel volt olyan pillanat, amikor egy dollár kevesebb mint 340 forintot ért.

A Trump–Putyin-találkozó egyrészt a háború lezárása miatt lehet fontos, másrészt pedig azért, mert így egyelőre nem kell a piacnak újabb szankciók bevezetésétől tartani

– elemezte az adatokat az Indexnek nyilatkozva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az, hogy már önmagában a találkozó bejelentése ilyen kedvezően hatott a magyar valutára, bizakodásra adhat okot azt illetően, hogy egy sikeres megbeszélés, sőt, a béke megkötése még magasabbra repítheti a forint értékét.

Nyitókép: Mihail Klimentyev/AFP