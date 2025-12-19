Trump sürget, Ukrajna késlekedik: az amerikai elnök kifejtette, mi a legnagyobb félelme

Az ukrán fél lépéseivel kapcsolatban úgy vélte, hogy azok „mindig túl sok időt vesznek igénybe, és közben Oroszország meggondolja magát”.

A tervek szerint Floridában Donald Trump elnök megbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadóival, hogy megvitassák a háború lezárására vonatkozó folyamat fejleményeit, ami az amerikai béketerven alapul.

