12. 19.
péntek
vlagyimir putyin steve witkoff orosz-ukrán háború donald trump ukrajna oroszország

Trump sürget, Ukrajna késlekedik: az amerikai elnök kifejtette, mi a legnagyobb félelme

2025. december 19. 07:34

A tervek szerint Floridában Donald Trump elnök megbízottai szombaton ülnek tárgyalóasztalhoz, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadóival.

2025. december 19. 07:34
null

Donald Trump gyors lépésre sürgette Ukrajnát a háború lezárása felé vezető úton. Az amerikai elnök a szombatra Floridába tervezett amerikai-orosz tárgyalási fordulóval kapcsolatban fejtette ki a véleményét csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva az újabb egyeztetéshez fűződő várakozásaival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

 valaminek a közelébe jutunk, de remélem, hogy Ukrajna gyorsan mozdul, mert Oroszország ott van”.

Az ukrán fél lépéseivel kapcsolatban úgy vélte, hogy azok „mindig túl sok időt vesznek igénybe, és közben Oroszország meggondolja magát”.

A tervek szerint Floridában Donald Trump elnök megbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadóival, hogy megvitassák a háború lezárására vonatkozó folyamat fejleményeit, ami az amerikai béketerven alapul.

(MTI)

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

kalmanok
2025. december 19. 08:14
Az a fránya 24 óra, ami alatt béke lesz nem telt még le? Ja, az USA-ban nincs 24 óra ott kétszer 12 van.
