Ez nagyot szólna: a Juventus és az Aston Villa is szemet vetett a 18 gólos magyar csatárra

Győzelemmel felérő vereség.
Juventus, Aston Villa és Stuttgart – ezekkel az európai topcsapattokkal hozták hírbe a tehetséges magyar labdarúgót. A 18 éves Kovács Bendegúz a holland AZ Alkmaarban bontogatja a szárnyait – nem is akárhogyan.
Parádés őszt tudhat maga mögött a holland AZ Alkmaar 18 éves magyar labdarúgója, Kovács Bendegúz: 18 tétmeccsen lépett pályára az U19-es csapatban, melyeken 18 gólt szerzett és még egy gólpasszt is kiosztott. Ezzel a legeredményesebb játékosa az együttesnek, amely a korosztályos bajnokság első helyén tölti a téli szünetet, miközben Kovács holtversenyben vezeti a góllövőlistát.
A Csakfoci szúrta ki, hogy a Debrecenből már több mint 4 éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek.
Olaszországi értesülések szerint például a Juventus is monitorozza a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is a nyomában van.
Kovács korábban az Ajax világhírű akadémiáján pallérozódott, idény nyáron került a szintén nem rossz műhelyként számon tartott Alkmaar utánpótlásába. A jövőjével kapcsolatban korábban így nyilatkozott a Csakfocinak:
„Türelmes vagyok, bízok abban, amit az AZ velem tervez a jövőben. Az elmúlt két évben nem játszottam eleget, így ez az első fél év főleg arról szólt, hogy alapember legyek, játsszak, tapasztalatot szerezzek, és rúgjam a gólokat, ami sikerült is. Most várom a következő lépést, amit majd a klub döntése fog meghatározni, de semmit sem siettetek. Természetesen szeretnék én is bekapcsolódni a felnőtt fociba, de ennek is eljön majd az ideje. Addig szeretnék tovább fejlődni, amíg a klub úgy nem látja, hogy készen állok. Az első célom, hogy felkerüljek a felnőtt csapatba, és ott stabilan játsszak, akár több szezonon keresztül.
Egyszer szeretnék Spanyolországban focizni; a topligák közül a spanyol foci fogott meg a legjobban. Nagyon jó nézni, közel áll hozzám; a ligát technikás játékosok alkotják, és nagyon erős csapatok vannak benne, ezért szeretném, ha öt éven belül megcélozhatnám a spanyol ligát, ami szerintem reális cél is lehet.”
Spanyol klubbal eddig nem hozták hírbe a nevét, de egy hasonlóan jó tavasz után lehet, hogy az sem várat sokat magára…
Kovács tagja a korosztályos magyar válogatottaknak is, az U19-ben eddig 8 mérkőzésen 3 gólt szerzett.
