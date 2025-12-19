Ez nagyot szólna: a Juventus és az Aston Villa is szemet vetett a 18 gólos magyar csatárra

Kovács Bendegúz az Ajaxnál is megfordult

Kovács korábban az Ajax világhírű akadémiáján pallérozódott, idény nyáron került a szintén nem rossz műhelyként számon tartott Alkmaar utánpótlásába. A jövőjével kapcsolatban korábban így nyilatkozott a Csakfocinak:

„Türelmes vagyok, bízok abban, amit az AZ velem tervez a jövőben. Az elmúlt két évben nem játszottam eleget, így ez az első fél év főleg arról szólt, hogy alapember legyek, játsszak, tapasztalatot szerezzek, és rúgjam a gólokat, ami sikerült is. Most várom a következő lépést, amit majd a klub döntése fog meghatározni, de semmit sem siettetek. Természetesen szeretnék én is bekapcsolódni a felnőtt fociba, de ennek is eljön majd az ideje. Addig szeretnék tovább fejlődni, amíg a klub úgy nem látja, hogy készen állok. Az első célom, hogy felkerüljek a felnőtt csapatba, és ott stabilan játsszak, akár több szezonon keresztül.

Egyszer szeretnék Spanyolországban focizni; a topligák közül a spanyol foci fogott meg a legjobban. Nagyon jó nézni, közel áll hozzám; a ligát technikás játékosok alkotják, és nagyon erős csapatok vannak benne, ezért szeretném, ha öt éven belül megcélozhatnám a spanyol ligát, ami szerintem reális cél is lehet.”

Spanyol klubbal eddig nem hozták hírbe a nevét, de egy hasonlóan jó tavasz után lehet, hogy az sem várat sokat magára…