12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
AZ Alkmaar tizenegyes lájk Szoboszlai Dominik

Egy lájk miatt vették elő Szoboszlait Írországban

2025. december 04. 19:53

A Puskás Arénában mesterhármast elérő Troy Parrott a múlt hétvégén kihagyott egy tizenegyest. Az erről szóló posztra Szoboszlai Dominik tett egy „kövér” lájkot.

2025. december 04. 19:53
null

Troy Parrott nevét cirka két és fél héttel ezelőtt egy életre megtanultuk. A 23 éves labdarúgó mesterhármast ért el az ír válogatottban a mieink elleni világbajnoki selejtezőn Budapesten, mellyel a vendégek 3–2-re megnyerték a mérkőzést, és a magyarokat megelőzve a pótselejtezőt érő második helyen zártak a csoportban.

Szoboszlai Dominik, Troy Parrott, Magyarország, Írország, Puskás Aréna
Troy Parrott győztes góljának pillanatát valószínűleg Szoboszlai Dominik sem fogja soha elfelejteni / Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A futballisták az ominózus meccs után visszatértek a klubcsapataikhoz, és azóta már ismét bajnoki találkozókon, valamint különböző kupasorozatokban igyekeznek minél jobb teljesítményt nyújtani. Így van ezzel Parrott is, aki a budapesti összecsapás óta az AZ Alkmaarral mindkét holland bajnokiját elveszítette: a Heerenveentől a gólja ellenére 3–1-re kaptak ki, a Twentétől pedig 1–0-ra, úgy, hogy a hosszabbításban fölé emelt egy tizenegyest.

A kihagyott büntetőről a Sky Sports is beszámolt az Instagram-oldalán, és az ír Sun kiszúrta, hogy 

a bejegyzést több mint 103 ezer emberhez hasonlóan Szoboszlai Dominik is lájkolta.

Valamelyest érthető, hogy a Liverpool ásza élvezte Parrott bakiját, de valószínűleg jobban tette volna, ha a telefonját görgetve mindezt inkább titokban teszi, ahelyett, hogy egy lájkkal ezt ennyire nyilvánvalóvá tegye

– jegyzi meg elmarasztalóan a portál cikke.

Egy ír szurkoló egészen más oldalról közelítette meg Parrott elrontott tizenegyesét: „Amíg a válogatottban ontja a gólokat, kit érdekel!?” – kommentelte.

 

Parrott egyébként klubszínekben minden sorozatot figyelembe véve 18 mérkőzésen 14 gólnál és három gólpassznál jár ebben az idényben. Csapata, az AZ Alkmaar a bajnokságban jelenleg a negyedik, a Konferencia-ligában a 20. helyen áll, a Holland Kupában pedig a Zwolle elleni szerdai győzelmével (3–1, Parrott gólpasszt adott) bejutott a legjobb 16 közé.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Twente–AZ Alkmaar 1–0 (Parrott kihagyott tizenegyese 4:54-től)

dimaggio
2025. december 04. 20:15
A szomszéd meg elénk szórta a szemetet .
google-2
2025. december 04. 20:02
Ha Parrotról van szó, milyen érzékenyek a jóemberek!
