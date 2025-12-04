Egy lájk miatt vették elő Szoboszlait Írországban

Rajta röhög az internet: negatív hős lett a magyarok réme, Troy Parrott (VIDEÓ)
Azonnal beolvastak neki a Twente játékosai.
A Puskás Arénában mesterhármast elérő Troy Parrott a múlt hétvégén kihagyott egy tizenegyest. Az erről szóló posztra Szoboszlai Dominik tett egy „kövér” lájkot.
Troy Parrott nevét cirka két és fél héttel ezelőtt egy életre megtanultuk. A 23 éves labdarúgó mesterhármast ért el az ír válogatottban a mieink elleni világbajnoki selejtezőn Budapesten, mellyel a vendégek 3–2-re megnyerték a mérkőzést, és a magyarokat megelőzve a pótselejtezőt érő második helyen zártak a csoportban.
A futballisták az ominózus meccs után visszatértek a klubcsapataikhoz, és azóta már ismét bajnoki találkozókon, valamint különböző kupasorozatokban igyekeznek minél jobb teljesítményt nyújtani. Így van ezzel Parrott is, aki a budapesti összecsapás óta az AZ Alkmaarral mindkét holland bajnokiját elveszítette: a Heerenveentől a gólja ellenére 3–1-re kaptak ki, a Twentétől pedig 1–0-ra, úgy, hogy a hosszabbításban fölé emelt egy tizenegyest.
Ezt is ajánljuk a témában
Azonnal beolvastak neki a Twente játékosai.
A kihagyott büntetőről a Sky Sports is beszámolt az Instagram-oldalán, és az ír Sun kiszúrta, hogy
a bejegyzést több mint 103 ezer emberhez hasonlóan Szoboszlai Dominik is lájkolta.
Valamelyest érthető, hogy a Liverpool ásza élvezte Parrott bakiját, de valószínűleg jobban tette volna, ha a telefonját görgetve mindezt inkább titokban teszi, ahelyett, hogy egy lájkkal ezt ennyire nyilvánvalóvá tegye
– jegyzi meg elmarasztalóan a portál cikke.
Egy ír szurkoló egészen más oldalról közelítette meg Parrott elrontott tizenegyesét: „Amíg a válogatottban ontja a gólokat, kit érdekel!?” – kommentelte.
Parrott egyébként klubszínekben minden sorozatot figyelembe véve 18 mérkőzésen 14 gólnál és három gólpassznál jár ebben az idényben. Csapata, az AZ Alkmaar a bajnokságban jelenleg a negyedik, a Konferencia-ligában a 20. helyen áll, a Holland Kupában pedig a Zwolle elleni szerdai győzelmével (3–1, Parrott gólpasszt adott) bejutott a legjobb 16 közé.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP
Twente–AZ Alkmaar 1–0 (Parrott kihagyott tizenegyese 4:54-től)