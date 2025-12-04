Egy lájk miatt vették elő Szoboszlait Írországban

Troy Parrott nevét cirka két és fél héttel ezelőtt egy életre megtanultuk. A 23 éves labdarúgó mesterhármast ért el az ír válogatottban a mieink elleni világbajnoki selejtezőn Budapesten, mellyel a vendégek 3–2-re megnyerték a mérkőzést, és a magyarokat megelőzve a pótselejtezőt érő második helyen zártak a csoportban.

Troy Parrott győztes góljának pillanatát valószínűleg Szoboszlai Dominik sem fogja soha elfelejteni / Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A futballisták az ominózus meccs után visszatértek a klubcsapataikhoz, és azóta már ismét bajnoki találkozókon, valamint különböző kupasorozatokban igyekeznek minél jobb teljesítményt nyújtani. Így van ezzel Parrott is, aki a budapesti összecsapás óta az AZ Alkmaarral mindkét holland bajnokiját elveszítette: a Heerenveentől a gólja ellenére 3–1-re kaptak ki, a Twentétől pedig 1–0-ra, úgy, hogy a hosszabbításban fölé emelt egy tizenegyest.