Magyarország ellen áskálódó, ukránpárti ÁVH-unoka Magyar Péter környezetében
CEU-s professzorok méregkeverő köre hálózza be a tiszás EP-képviselőket is.
A hatóságok ismét figyelmeztették a helyieket, hogy tartsák be az előírásokat.
Három fürdőző életét vesztette Odessza térségében, mivel olyan helyen fürdőztek, ahol biztonsági okok miatt nem lett volna szabad – derült ki az ukrán hatóságok vasárnapi jelentéséből.
Az áldozatok, két férfi és egy nő a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt haltak meg.
Az egyik férfi és a nő Zatokában, a másik férfi pedig Karolino-Buhazban fürdött egy olyan strandon, ahol tilos lett volna, számolt be Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója, aki egyúttal felhívta a figyelmet 32 biztonságos fürdőhelyre, amelyek nyugodtan látogathatóak.
A térséget gyakran érik orosz dróntámadások. A hatóságok szerint a robbanások nagyjából 50 méterre a partvonaltól történtek, de azt egyelőre nem tudni, milyen jellegű robbanószerkezeteket aktiválhattak a fürdőzők azzal, hogy hozzájuk értek. Kiper hangsúlyozta, az érintett strandokon nem csak a fürdőzés, de a parton tartózkodás is veszélyes.
(MTI)
Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP