Tiltott helyen fürdőztek Odesszában: felrobbantak

Három fürdőző életét vesztette Odessza térségében, mivel olyan helyen fürdőztek, ahol biztonsági okok miatt nem lett volna szabad – derült ki az ukrán hatóságok vasárnapi jelentéséből.

Az áldozatok, két férfi és egy nő a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt haltak meg.

Az egyik férfi és a nő Zatokában, a másik férfi pedig Karolino-Buhazban fürdött egy olyan strandon, ahol tilos lett volna, számolt be Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója, aki egyúttal felhívta a figyelmet 32 biztonságos fürdőhelyre, amelyek nyugodtan látogathatóak.

A térséget gyakran érik orosz dróntámadások. A hatóságok szerint a robbanások nagyjából 50 méterre a partvonaltól történtek, de azt egyelőre nem tudni, milyen jellegű robbanószerkezeteket aktiválhattak a fürdőzők azzal, hogy hozzájuk értek. Kiper hangsúlyozta, az érintett strandokon nem csak a fürdőzés, de a parton tartózkodás is veszélyes.

(MTI)

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP