Hihetetlen erősödésnek indult a forint a Putyin-Trump találkozó bejelentésének hatására
És ez még csak a kezdet lehet.
Itt a fideszes podcast forradalom. Kohán Mátyás a Tempó legújabb adásában elmagyarázza, hogy mi lehet Orbán Viktor titka 2026-ban.
A Tempó legújabb adás ismét izgalmasra sikeredett.
Donald Trump végigturnézta az internetet és a podcast szereplések elsöprő republikánus győzelmet arattak. Orbán Viktor lakosságarányosan már most több embert szólított meg, mint az amerikai elnök a kampányában.
Ez lehet a politikai siker titka 2026-ban?
Kohán Mátyás többek között ezekről a kérdésékről is beszélt a Tempó legújabb epizódjában.
Nézze meg a teljes műsort a Mandiner YouTube csatornáján.