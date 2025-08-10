A Tempó legújabb adás ismét izgalmasra sikeredett.

Donald Trump végigturnézta az internetet és a podcast szereplések elsöprő republikánus győzelmet arattak. Orbán Viktor lakosságarányosan már most több embert szólított meg, mint az amerikai elnök a kampányában.

Ez lehet a politikai siker titka 2026-ban?

Kohán Mátyás többek között ezekről a kérdésékről is beszélt a Tempó legújabb epizódjában.