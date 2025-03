Szijjártó Péter egyenes, de szigorú üzenetet küldött Brüsszelnek (VIDEÓ)

„Ezért szerveznek aláírásgyűjtést, s a parancs az parancs, tehát már az eredmény is borítékolva van, ha kell, akár hamisítás útján is be kell bizonyítaniuk, elő kell állítaniuk egy olyan eredményt, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós csatlakozását” – emelte ki.

„Mi azonban a magyar emberek valós álláspontjára, valós véleményére vagyunk kíváncsiak, meg kell adni a magyar embereknek a valós lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket Ukrajna lehetséges uniós tagságáról” – folytatta.

„Ezért indította el a kormány a véleménynyilvánító szavazást, amelyen minden magyar embernek lehetősége lesz arra, hogy elmondja a véleményét Ukrajna európai uniós tagságáról. Brüsszel nem dönthet a magyar emberek feje felett. Még akkor sem, hogyha azt Manfred Weber akarja úgy” – összegzett.

(MTI)

