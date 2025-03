Orbán Viktor Brüsszelben: Csak negatív mérleggel járna Ukrajna uniós csatlakozása (VIDEÓ)

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjút.

Árrésstop

A beszélgetés első témája az árrésstop volt. „Akik azt mondják, hogy a piaci folyamatokba történt beavatkozás, igazuk van. Jó lett volna, ha nem kényszerülünk rá erre” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: semmilyen piaci folyamatról nem volt szó a hazai árak emelkedése kapcsán.

760 termék esetében figyelhető meg árcsökkenés. Szeretném, ha a külföldiek megértenék: a magyarokat nem lehet kifosztani!

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a külföldi áruházláncok be fogják látni, hogy egy kormánnyal szemben nem tudnak csatát nyerni. „Ebben ők csak veszíthetnek, ezért megállapodás kell.”

„Akik az áfacsökkentés mellett érvelnek, azoknak az egyik része tudatlan, fiatal, nem elég tapasztalt” – jegyezte meg a kormányfő, majd elmondta: csökkentettek ők már áfát, de akkor az történt, hogy az áfacsökkentés egyharmada árcsökkenést eredményezett, de kétharmadát lenyelték a kereskedők. „Egy éven belül a maradék egyharmadot is lenyelték. Tehát az áfát lecsökkentettük, és néhány hónap elteltével ugyanott voltak az árak.” Orbán Viktor hozzátette: a baloldal mindig a multik oldalán állt.

Pride

A miniszterelnök leszögezte: a gyülekezési joggal nem fér össze az, amikor a szexualitást ki akarják vinni az utcára. „Ma egy folyamatos provokáció alatt állnak a magunkfajta, normális emberek” – fogalmazott. A szabadság és a gyermekvédelem megfér egymás mellett Orbán Viktor szerint. „A szabadságnak is megvan a helye, és a gyermeknevelésnek is megvan a módja. A vita most arról zajlik a parlamentben, hogy vajon első-e a gyerek. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a gyermekek egészséges neveléséhez való jog egy alapjog, méghozzá olyan, ami a legfontosabb az összes alapjog közül, ezért minden alapjog gyakorlásakor erre tekintettel kell lenni.”

Orbán elmondta: most annak a jogi állapotnak a kialakításán dolgozunk, amely lehetővé teszi azt, hogy a hatóságok állást foglaljanak, hogy ilyen Pride-szerű rendezvényeket – a gyülekezési jogra hivatkozva – lehet-e a nyílt utcán tartani. Mindezt a hatóságok döntik majd el a jogi helyzet rendezése után – mondta Orbán Viktor. A magyar kormány álláspontja, hogy az elsők a gyerekek – tette hozzá.

Eddig sem néztem nyugodtan a Pride-rendezvényeket – árulta el a kormányfő. „Valljuk be, hogy óriási nemzetközi nyomás volt a szexuális és társadalmi átnevelés mögött. Hatalmas nyomás volt Washingtonból és Brüsszelből, és nem voltunk elég erősek, hogy ezzel szemben fellépjünk.” Hozzátette: ma már Washingtonban más szelek fújnak. „Brüsszellel szemben sokkal nagyobb esély van megnyerni ezt a csatát, mert már nem két fronton kell harcolni.” 2010 óta dolgozunk azon, hogy az egész magyar gazdasági rendszer családközpontú legyen – mondta a kormányfő. „A családi élet szabályozásának kérdésköre az tisztán és nyilvánvalóan nemzeti hatáskör. Itt semmi keresnivalója Brüsszelnek.”

Elmondta: a magyar parlament tárgyalni kezdte azt az alkotmánymódosítást, amelynek a lényege a család elsőbbsége, majd pedig néhány képviselő ez ellen erőszakkal lépett fel. Majd a választók véleményt mondanak erről 2026 tavaszán – tette hozzá. „Nincs sok kétségem arról, mit gondolnak erről.”

EU-csúcs

„Nem kell megijedni attól, hogy egyedül vagyunk, mert előfordul, hogy kiderül: nekünk van igazunk” – fogalmazott a miniszterelnök a csütörtöki vétójáról, emlékeztetve arra, amikor a 2015-ös migránsválság idején csak a magyar kormány ellenezte a befogadáspolitikát. A migráció kapcsán ma már 8-9 miniszterelnök azt mondja, amit Magyarország csinált.

„Ma már mindenki látja, hogy ez a háború elveszett. Rossz döntés volt beleugrani, a magyaroknak volt igazuk: ahogy az oroszok megtámadták Ukrajnát, meg kellett volna próbálni a konfliktust elszigetelni, megállapodni és nem kiterjeszteni a háborút.

A magyar családok háztartásonként 2,5 milliót buktak ezen a háborún.

Még nem vagyunk többségben a béke mellett, de csütörtökön már nem ugyanaz a gránitszilárdságú közös akarat volt a háború mellett – mondta Orbán.

„Eljön itt is a pillanat – pont mint a migrációnál –, amikor a magyar álláspont lesz a közös uniós álláspont.”

Ukrajna uniós csatlakozása

Már a számok kezdik befolyásolni az ukrán csatlakozás esetleges lehetőségét, mivel rájöttek arra, hogy nincsen pénz. Sokan ezért közös hiteleket akarnak felvenni – mondta a kormányfő. „Magyarország nem tenné helyesen, ha közös adósságba kerülne bárkivel.”

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon a nemzeti oldal pártjai ellenzik Ukrajna uniós csatlakozását, míg a másik oldalon Ukrajna-párti álláspontok vannak.

A Patrióták ellenzik, míg a szocialisták és a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt a legradikálisabb Ukrajna-párti erők – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy ha lezárul a véleménynyilvánító szavazás, akkor szilárd álláspontot tud majd Brüsszelben kialakítani a magyar kabinet.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy rengeteg kockázattal jár Ukrajna uniós csatlakozása. „Pénzügyi, mezőgazdasági, munkaerőpiaci, és biztonsági kockázattal is jár az ukránok csatlakozása.” Az is kiderült, hogy várhatóan áprilisban indul a véleménynyilvánító szavazás.

Csak negatív mérleggel járna Ukrajna uniós csatlakozása. Van elég bajunk enélkül is, nem kéne ezt a nyakunkba venni

– mondta a kormányfő.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher