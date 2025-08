Megkongatták a vészharangot: Hamilton visszavonulásáról beszélnek a Magyar Nagydíj után

Ahogy azt a Mandiner is megírta, kettős McLaren-sikerrel zárult vasárnap a 40. Magyar Nagydíj. Ugyanakkor kiábrándító versenyhétvégét tudhat maga mögött Lewis Hamilton, aki már az időmérőt – amelyen a 12. helyen végzett – követően is lesújtóan nyilatkozott a mogyoródi pályán mutatott teljesítményéről. A Forma–1 hétszeres brit világbajnoka szombaton azt mondta, teljesen haszontalan, és valószínűleg pilótát kell cserélnie a Ferrarinak. A formája aztán másnap sem javult, így végül a legjobb tízen kívül zárt, vagyis még a pontzónába sem tudta beverekedni magát. Hamilton produkciója hazájában is nagy hullámokat ver. A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Martin Brundle már azt sem tartja kizártnak, hogy a 40 éves autóversenyző hamarosan befejezi a Formula–1-es karrierjét.