Figyelmeztették a Szigetet: olyan ellenőrzést kapnak a nyakukba, hogy csak pisloghatnak

Gerendai Károly arab üzlettársa miatt ragaszkodhattak az antiszemita Kneecap fellépéséhez

Sokan nem értették, miért nem engedte el a teljes balliberális értelmiség tiltakozását is kiváltó koncertet a fesztivál. Mazen Al Ramahi szállodájában működik luxusétterme a Sziget Fesztivál alapítójának, akivel kifejezetten jó viszonyt is ápol a palesztinbarát üzletember. Gerendai Károly és a Sziget is reagált.